美股盤後─川普有意課徵鋼與鋁關稅 股市撼動 道瓊收低420點

川普總統說，下週美國將對鋼與鋁進口課徵關稅，美國股市週四應聲重挫。

道瓊收低 420 點，盤中一度大跌達 586 點，早場則一度上漲逾 150 點。

S&P 500 清除了今年以來的漲幅，並短暫跌破 100 日移動平均線，主要技術性關卡。



道瓊工業平均指數收低 420.22 點或 1.68% 至 24608.98。

Nasdaq 指數收低 92.45 點或 1.27% 至 7180.56。

S&P 500 指數收低 36.16 點或 1.33% 至 2677.67。

費城半導體指數收低 21.88 點或 1.61% 至 1340.14。

川普說，美國將設定鋼進口關稅為 25%，鋁 10%。目前並不確定是對所有國家的該二項商品課徵關稅，抑或僅針對某些國家。

分析師說，該消息撼動了股市。最大的變數在於貿易戰，沒有人希望見到這種結果。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾週四在參院金融委員會進行聽證會。

他說；「沒有強烈證據顯示工資大幅上升。工資僅小幅上升約 2.5%，顯示通貨膨脹並未加速。

分析師說，現在還難談論鮑爾的立場，但預期他態度可能有點強硬，會強勢執行政策。若果真如此，則未來反對意見可能增加，股市將更加動盪。

週二，他在眾院金融服務委員會表示，股市動盪不會讓央行停止升息。他的談話讓股市大幅下跌。道瓊週二收低近 300 點，S&P 500 與 Nasdaq 均下跌逾 1%。

週四，為三月的第一個交易日。2 月，道瓊與 S&P 500 結束了連續十個月的月線上漲走勢。Nasdaq 則是八個月來，月線首度下跌。

經濟數據方面，美國 1 月消費者支出上升 0.2%，個人收入上升 0.4%。核心個人消費支出物價指數 (PCE) 年率上升 1.5%，符合預期。