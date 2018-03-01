傳蘋果今年iPhone有3款新機 華通可望受惠

華通 (2313-TW) 去年第 4 季受惠供貨蘋果新機類載板出貨帶動，營收創下新高紀錄，法人看好，華通首季營收雖然進入淡季，預期營收將優於去年同期 86.77 億元，且在傳出蘋果今年將再發表 3 款新機激勵下，股價今 (1) 日反彈 2.5%，成交量放大到 1 萬張以上。

華通累計 2017 年營收為 539.64 億元，年增 18.56%，第 1 季對蘋果訂單則將依原有訂單量出貨。法人預估，華通去年每股純益將達到 3.1 元，今年在蘋果新機、軟硬結合板的挹注之下，仍將有強勢業績表現。

美國蘋果公司股價昨日終場上漲 0.15%，股價報收 179.23 美元，仍處歷史高檔，表現也優於優於微軟、谷歌、IBM、亞馬遜、臉書、雅虎等科技龍頭股，激勵華通今日股價同步反彈。

華通去年第 4 季營收 169.46 億元創新高，今年 1 月營收下滑到 45.32 億元，月減 20.55%，年增 17.06%，但今年第 1 季淡季業績可望在非蘋陣營手機板挹注下出現優於歷年同期走勢，產能利用率仍以維持 8 成為目標，

若投資人看好華通後市，有意透過認購權證，以較低廉的成本參與布局，可選擇到期天數 90 天以上，在外流通比例小於 80%，價內外 15% 的標的，例如：華通元大 77 購 01(066576-TW)、華通元大 77 購 03(073248-TW)、華通國泰 78 購 05(073952-TW)。

華通相關權證。 (資料來源：鉅亨網整理)