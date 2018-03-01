全球人壽取得BS10012認證 個資管理獲國際肯定

全球人壽繼通過 ISO 27001：2013 國際標準資訊安全管理系統認證後，日前再取得 (BSI)BS 10012：2009 個人資訊管理制度(PIMS) 認證，資訊安全及個資保護管理連獲國際標準認證機構肯定。

全球人壽表示，身處保險科技時代，該公司持續以提升保戶服務品質為目標，強化公司個資保護管理能力，以提供保戶專業安全的保險規劃及服務。

BS10012(英國標準協會訂定之個人資訊管理系統) 是國際認可的個人資訊管理標準，對先進國家而言，主要規範公司在營運過程中，對於其所蒐集、處理與利用之個人資訊的保護，符合最佳實務的個人資料保護管理制度（Personal Information Management System，簡稱 PIMS），可協助企業在尊重當事人資訊隱私權的前提下，充分保障個人資訊的合理運用。

全球人壽法遵長暨副總經理林鼎鈞表示，保險公司因業務特性，必須蒐集、處理大量客戶保單的相關資訊，因此落實資訊安全及個人資料保護管理，對於保險公司經營是相當關鍵且重要的一環，為提供保戶優質的服務與強化對保戶個人資料的保護，全球人壽於 2016 年啟動專案，建置符合我國個人資料保護相關法規要求與 BS 10012 標準之個人資料保護管理制度，並將該制度逐步導入至全公司，確認公司內部風險控制符合公司治理的要求，輔以定期的稽核過程幫助公司持續監控與改善，給予保戶個人資料全面性的保護。

林鼎鈞進一步說明，為提升保險科技時代相對應的客戶服務能力，積極強化公司數位時代的競爭力，此次繼通過 ISO 27001：2013 再取得 BS 10012：2009(PIMS) 認證，更是延續對保戶全面性照顧的責任與承擔，也展現全球人壽擁抱科技的決心。