Dropbox上市前 你該知道的五件事

對於即將要上市的公司,向大眾證明自己不是什麼比說明自己是什麼來得重要,這一點對周五將正式上市的雲端儲存公司 Dropbox (DBX-US) 來說就是如此。

近來許多知名科技公司進行 IPO,包括 Snap (SNAP-US)、Blue Apron Holdings Inc. (APRN-US) ,投資者很熱切希望知道 Dropbox 與其他科技公司的相同與相異點,Dropbox 也提供了他們希望投資人理解的方向。

Dropbox 向投資者說明,他們公司只是有點像雲端儲存解決方案供應商 Box Inc (BOX-US),同時,公司的事業有點像 Atlassian Corp (新諾資訊) (TEAM-US),供應許多企業合作工具,甚至有點像 Apple (AAPL-US)、Alphabet Inc (GOOG-US) 和 Amazon.com Inc (亞馬遜) (AMZN-US) 提供用戶儲存空間。

Dropbox 上市後將採用 AB 股雙層架構,創始人和部分投資者持有的股票每股可擁有 10 票的投票權,其他公開市場投資者則是每股 1 票,另外 C 股無投票權。這與 Snap 純出售的無投票權股票有很大差別。Dropbox 也強調其正面的自由現金流,以及現金結餘淨額,這兩件在企業 IPO 過程中算是蠻罕見的事。

根據《華爾街日報》報導,Dorpbox 已經私人投資超過 6 億美元且在最近一輪 4 年前的風險投資中估值 100 億美元,在此回 IPO 估計將籌得 5 億美元,但這數據還有變動的可能。2007 年成立的 Dropbox 計畫也以同樣股票代碼 DBX 在 Nasdaq 掛牌上市,由高盛和摩根大通等銀行承銷。

摘要 Dropbox 的 IPO 文件重點:

Dropbox 怎麼賺錢?

雖然 Dropbox 超過 5 億的用戶中大部分是免費用戶,但其付費用戶已超過 1100 萬人,其中包含升級帳戶的個人用戶也有企業用戶。該公司表示,提供給個人用戶的免費版本 Dropbox Basic「是轉換使用者為付費用戶的主要管道。」

該公司花在業務團隊的費用不高,超過 9 成的營收來自「自助服務管道」,意思是用戶是透過公司的 app 或網站自行訂閱服務。個人用戶多數用來儲存工作檔案,這也讓 Dropbox 相信這是取得更多商業團隊用戶的契機。

Dropbox 去年營收 11 億美元,2016 年為 8.45 億美元,在前一年為 6.04 億美元。該公司表示,「我們營收成長率在最近幾期下降,未來可能持續放緩。」他們指出這是市場競爭壓力和公司在市場的滲透率提高所致。

Dropbox 怎麼虧錢的?

Dropbox 公布 2017 年的淨損 1.12 億美元,比 2016 年的虧損 2.1 億美元和 2015 年的虧損 3.26 億美元縮減。

但這不代表會持續縮減下去,Dropbox 計畫增加研發支出,並強化其「技術結構」,也打算聘顧工程、產品和設計方面的新員工。

Dropbox 要如何累積競爭力?

Dropbox 承認,市面上已經有許多主要雲端儲存產品和「內容合作」同業,包括 Apple、Amazon.com、Alphabet、Microsoft 和 Atlassian。Dropbox 稱,這些大型同業「的競爭優勢比我們好」,例如品牌辨識度、穩定的現有客戶基礎和更強大的金融資源等。

另外也有提供企業儲存服務的 Box 公司,外界可能會認為 BOX 公司跟 Dropbox 很像,但 Dropbox 試圖說明自己與其不同之處。除了營收大概只有一半,且成長比較慢以外,Box 對許多軟體服務同業提供優惠交易。Dropbox 在招股說明書上表示,以「大企業部署的雲端儲存市場」來說,他們與 Box 的競爭只在「更有限的基礎上。」

如果要拿別家來比,Dropbox 寧可與 Atlassian 相比,他們提供了 Jira 和 Trello 合作產品,可以讓團隊管理更輕鬆。Atlassian 的成長比 BOX 快速,在企業價值和銷售額的基礎上,他們的股價翻升了數倍。

現金流

與燒錢的 Snap 相比,Dropbox 擁有正面的自由現金流,其現金結餘淨額和自由現金流在最近幾期有所成長。Dropbox 表示,2017 年自由現金流有 3.05 億美元,2016 年為 1.37 億美元,而 2015 年則是負面自由現金流 6400 萬美元,這多虧了資本支出的減少和營收強勁成長。該公司認為,其資產負債表上的現金以及目前的債信和現金流潛力「將足以對應我們可預見未來的現金需求。」

大量受限制股票

Dropbox 上市後將採用 AB 股雙層架構,創始人和部分投資者持有的股票每股可擁有 10 票的投票權,其他公開市場投資者則是每股 1 票,另外 C 股無投票權。這與 Snap ㄧ年前純出售的無投票權股票有很大差別。

共同創辦人兼執行長 Drew Houston 持有 38.3% 的 A 股,另有 24.3% 的 B 股,因此擁有 24.4% 總投票權。風險投資公司 Sequoia Capital 事實上擁有的投票權高於 Houston,因為該公司擁有 25% B 股和 24.8% 的總投票權。共同創辦人 Arash Ferdowski 擁有 9.9% 總投票權,多數是 B 股。