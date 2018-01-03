當年賈伯斯威脅「不賣我就封殺」 如今Dropbox準備要上市了

《華爾街日報》引述消息人士指出，美國雲端儲存服務公司 Dropbox 正考慮今年 3 月或 4 月首次公開募股 (IPO)，市值可望超過 100 億美元，高於 Dropbox 於 2014 年最後一次融資的估值，是繼閱後即焚軟件 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 去年 3 月上市以來，最大規模的科技初創企業 IPO。

香港《明報》綜合報導，Dropbox 創立於 2007 年，當時在麻省理工就讀的休斯敦 (Drew Houston) 因遺失了重要的 USB 記憶棒，觸發他創立 Dropbox 雲端服務，不久更獲美國初創「孵化器」Y Combinator 的種子基金投資，在 2008 年正式上線，有份帶動免費雲端儲存潮流。

休斯敦曾表示，2011 年獲「蘋果教主」賈伯斯 (Steve Jobs) 邀請到蘋果總部會面，當時賈伯斯要求他出售公司，但他沒有答應，被賈伯斯威脅可能面對封殺。賈伯斯同年逝世，Dropbox 則至今似乎未有被封殺跡象。

Dropbox 近年轉型，致力由提供免費雲端服務，轉而爭取付費企業客戶。2012 年起，Dropbox 與微軟 (AAPL-US) 及 facebook(FB-US)達成合作協議，成為兩家科技巨頭的儲存合作伙伴。

Dropbox 於 2014 年融資籌集到 3.5 億美元，公司估值飈升至 100 億美元，是當年身價最高的獨角獸初創之一。Dropbox 目前每年收入逾 10 億美元，用戶數目超過 5 億。

