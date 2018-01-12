Dropbox傳已悄悄地交IPO申請 估值上看3000億台幣

《Fortune》報導，知名雲端儲存公司 Dropbox 據傳已向監管機關提出 IPO 申請，Dropbox 於年內在美上市已是板上釘釘。

據消息人士透露，Dropbox 目前已聘請高盛和摩根大通，作為 IPO 公開招股的承銷商，估計估值將上看 100 億美元 (約當 3000 億台幣)，創自 Snap 去年三月上市以來的最大規模科技新創 IPO。

Dropbox 創立於 2007 年，當時在麻省理工就讀的 Dropbox 創辦人休斯頓 (Drew Houston) 因遺失了重要的 USB 記憶棒，觸發他創立 Dropbox 雲端服務，不久休斯頓更獲美國初創「孵化器」Y Combinator 的種子基金投資，在 2008 年正式上線，有份帶動免費雲端儲存潮流。

Dropbox 近年轉型，致力由提供免費雲端服務，轉而爭取付費企業客戶。2012 年起，Dropbox 與微軟 (AAPL-US) 及 facebook(FB-US) 達成合作協議，成為兩家科技巨頭的儲存合作伙伴。

Dropbox 於 2014 年融資籌集到 3.5 億美元，公司估值飈升至 100 億美元，是當年身價最高的獨角獸初創之一。Dropbox 目前每年收入逾 10 億美元，用戶數目超過 5 億。