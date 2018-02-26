法赫利喊漲油價 偏偏美國原油產量暴增 出口直逼210萬桶/日

受利比亞石油產量下降以及沙烏地阿拉伯樂觀言論提振，石油價格上週五 (23 日) 上漲。不過，彭博社上週五公佈的調查結果卻顯示，原油交易員與分析師傾向於依然看空本周美國原油價格走勢。

美國 WTI 原油上週收漲 2.0 美元，或 3.25%，連漲 2 周，每桶報 63.55 美元，最高上探 63.73 美元，最低下探 60.75 美元。布倫特原油期貨收漲 2.47 美元，或 3.81%，報 67.31 美元。

連續月紐約輕原油走勢

在利比亞的 El Feel 油田停產後，原油價格從早期的跌勢中反彈，該油田每天生產 7 萬桶原油。OPEC 成員國的石油產量一直保持在每日 100 萬桶左右，但由於動盪局勢，產量仍不穩定。

沙烏地阿拉伯能源部長法利赫 (Khalid al-Falih) 的言論也提振了油價。他表示，石油市場正在重新平衡，預計今年的庫存將繼續下降。

OPEC 和包括俄羅斯在內的其他產油國同意，從 2017 年 1 月起將日產量減少 180 萬桶，將全球供應量的近 2% 從市場中移除，以結束導致油價暴跌的供應過剩。

OPEC 希望將工業化國家持有的庫存降至 5 年平均水準。據美國能源情報署上週四 (22 日) 公佈的數據顯示，上週美國原油庫存意外減少 160 萬桶。美國奧克拉荷馬州庫欣的原油庫存上週減少了 270 萬桶。

法利赫指出，美國的庫存水準也在下降。這就是為什麼現在市場上會有看漲觀點。

不過，FX168 財經網報導，美國石油產量的上升已經損害了 OPEC 減少石油供應的努力。到 2017 年底，石油產量將達到自上世紀 70 年代以來的最高水準，到 2018 年底，預計將達到每日 1100 萬桶。

美國的原油出口隨著產量的增加而上升。上週四公佈的 EIA 資料顯示，美國原油出口跳升至略高於 200 萬桶 / 日，接近 10 月創下的 210 萬桶 / 日紀錄。

國際文傳能源公司全球天然氣分析公司高級能源分析師 Abhishek Kumar 說：「美國的強勁石油生產將繼續限制價格上漲」。

油田服務公司的一份報告顯示，作為未來產量指標的美國石油鑽機數量連續第 5 周上升。本周，美國鑽探商只增加了一個石油鑽井平台，使總數達到 799 座，此前 4 周內增加了 51 座鑽井平台。

而根據彭博社上週五公佈的最新調查結果顯示，在接受調查的 28 位交易員與分析師中，15 人 (54%) 看空本週原油價格走勢，9 人 (32%) 看多，4 人 (14%) 看平。