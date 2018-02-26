馬杜羅砲轟：嚴重不公正 導致委國日損100萬桶原油產量

委內瑞拉總統馬杜羅 (Nicolas Maduro) 週六 (24 日) 發表講話稱，有望在 2018 年上半年補回此前喪失原油產量的 70%。

FX168 財經網報導，馬杜羅在受採訪時砲轟：「我可以告訴你，之前嚴重的不公正問題導致我們每天損失約 100 萬桶的原油產量。」他補充道：「我認為今年上半年內，我們有望恢復此前喪失原有產量的 70%。」

根據石油輸出國組織 (OPEC)1 月公佈的資料顯示，去年委內瑞拉原油產量下滑近 13%，觸及 28 年來低位，因經濟危機加重以及債務違約風險不斷攀升。

2017 年委內瑞拉原油日均產量為 207.2 萬桶，之前一年為 237.3 萬桶，降幅達到近 30 萬桶。

馬杜羅指責美國挑起的「經濟戰爭」和該國國營石油公司 PDVSA 的腐敗問題，是原油產量下降的主要原因。

2 月稍早，美國國務卿提勒森 (Rex Tillerson) 在阿根廷說，美國正在討論如何對委內瑞拉總統馬杜羅增加壓力，迫使其恢復憲法，並舉行自由公平的選舉；禁止委國原油在美國出售，是考慮的方式。

自 2014 年以來，委內瑞拉原油產量便快速下降，但 12 月，委內瑞拉每日產量仍達 170 萬桶。

美國 WTI 原油 2 月 23 日當周收漲 2.0 美元，或 3.25%，連漲 2 周，每桶報 63.55 美元，最高上探 63.73 美元，最低下探 60.75 美元。布倫特原油期貨收漲 2.47 美元，或 3.81%，報 67.31 美元。