油田老化 東南亞和東亞原油產量至2025年下滑2成

據 FX168 財經網援引 Rystad Energy 上週五 (23 日) 報導，東南亞和東亞地區原油產量將在 2017 年至 2025 年期間下滑 20%。

現有油田的自然老化將會嚴重影響到東南亞和東亞地區的原油產量，而新油田專案目前看來很難填補缺口。Rystad Energy 預期東南亞和東亞地區原油產量至 2025 年時將下滑至 1040 萬桶 / 日，而 2017 年為 1310 萬桶 / 日。

中國原油產量的下滑幅度將是最小。Rystad Energy 表示，主要是源於中國最大油氣田長慶油田的穩定供應，以及數個新油田項目陸續上馬。據悉，長慶油田在未來 5 年內的日均原油產量將超過 100 萬桶 / 日。

但東南亞各國的表現將不如人意，其中印尼和馬來西亞原油產量均將在未來出現大幅下滑。同時，該地區的新油田專案已不足以填補這樣的缺口。

雖然中國原油產量並沒有像其鄰國一樣大幅下滑，但依然在近年來穩步下降。國際能源署 (IEA) 資料顯示，2018 年中國原油產量預計為 380 萬桶 / 日，自 2015 年以來減少了約 50 萬桶 / 日，其中大部分下降幅度是來自於現有油田的逐步老化。

就全球原油市場而言，東南亞和東亞地區逐步成為油價提振的一個重要因素，不僅是因為供應下降，另一方面是因為當地需求正不斷增長。

這與北美地區正好相反，該地區原油供應正在持續攀升，但原油需求卻預計在未來 10 年內基本持平。

