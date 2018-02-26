紙價狂飆 正隆、永豐餘大漲9% 造紙類股滿面紅

造紙大廠在文化用紙、家庭用紙相繼調漲後，受惠漲價題材發酵，類股今 (26) 日狂飆，正隆 (1904-TW)、永豐餘 (1907-TW) 最高均漲約 9%，正隆創近 4 個月新高，而永豐餘更創 3 年 8 個月以來新高，華紙 (1905-TW)、寶隆 (1906-TW)、榮成 (1909-TW) 股價也都勁揚，推升造紙類股指數狂飆超過 8.5%，成為大盤最搶眼族群。

年後物價蠢蠢欲動，重要家庭用品衛生紙開出第一槍，擁有 10 多個品牌的國內 3 大衛生紙供應商金百利克拉克、永豐餘、正隆上週五相繼宣布，因應成本上揚，3 月起將陸續調漲衛生紙出貨價格，漲幅在 10-20% 不等，量販業大潤發甚至透露最高漲幅上看 3 成，若以一串 200 元衛生紙計算，調漲後最高達 260 元。

在傳出各大品牌衛生紙即將調漲價格的消息後，各大賣場和網購平台湧現搶購潮，目前台灣家用紙市場，以外商金百利旗下的舒潔與可麗舒拿下 4 成市佔率居冠，永豐餘、正隆約 25%、12% 排第二、三。

永豐餘旗下家紙系列包括五月花、柔情、得意等 3 品牌，永豐餘表示，從 2016 年中起至今，佔衛生紙成本比重最大的紙漿漲幅超過 5 成，而且紙漿價格還在持續上漲中；加上運費在過去一年多來增加大約 3 成，包材成本增加超過 25-35%，因此決議調整衛生紙售價。

正隆旗下家紙系列包括春風、情人、蒲公英、雪柔等 4 個品牌，正隆表示，今年 1 月起開始與通路、經銷商溝通，希望賣場進價可以調漲逾 1 成，不過，實際售價會尊重賣場的訂價機制。

除了家庭用紙喊漲，華紙也在日前宣布 3 躍起第五度調漲文化用紙，華紙表示，國際漿價一路飆升，帶動漿紙業務由虧轉盈，文紙則反應成本飆升再度調漲。華紙 2018 年 1 月自結合併營收 20.82 億元，月增 0.37%、年增 20.18%，創歷史次高。展望後市，文紙 3 月預計再調漲 5-10%，不同紙種漲幅不同，可望紓緩沈重成本壓力，持續改善獲利表現。

而永豐餘受惠本業及轉投資營運同步暢旺，2018 年 1 月自結合併營收達 63.68 億元，月增 6.11%、年增 24.37%，改寫歷史新高。展望後市，國際漿價上漲將有助旗下華紙貢獻成長，而家紙產品也已宣布調漲出廠價格，都將有助營運表現。

正隆基於原物料成本上漲壓力，不但有家紙產品漲價題材帶旺營運成績，1 月中公告出售旗下香港中隆公司和上海中隆紙業，估可認列處分利益人民幣 3.9 億元（約新台幣 18.22 億元），可挹注上半年每股盈餘約 1.64 元。