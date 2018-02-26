台股盤前─挑戰月線關卡 市場聚焦3大事件 將牽動外資動向

台股上周新春開盤表現亮眼，指數站回半年線和季線之上，逼近 10800 關卡，今 (26) 日市場聚焦摩台期結算、世界行動通訊大會（MWC）登場，加上新任中央銀行總裁楊金龍上任等議題，將牽動外資動向。法人認為，MWC 非蘋品牌大廠競推新機，有望提振台灣供應鏈營運，加上台積電投資價值浮現等利多，將利於台股挑戰月線關卡。

今天觀盤重點，台積電衝刺先進製程，已向竹科管理局提出土地需求申請獲准，啟動竹科新研發中心建設，最快明年下半年動工。根據台積電財報，去 (2017) 年最大客戶貢獻台積電新台幣 2142 億元營收，年增 36%，所占比重也攀高至 22% 水準。

世界行動通訊大會 (MWC) 今天起登場，觀察重點聚焦在 Andriod 智慧型手機，以及 AI、IOT、5G 等應用，包含三星，Sony，LG，小米，華碩等品牌預期將於 MWC 前後發表新機，其中 AI 運用將是專注的焦點，法人認為，智慧手機新應用相關產業，有望提振台灣供應鏈營運，為今年台股投資主軸之一。

新任中央銀行總裁楊金龍今上任，台灣未來的匯率政策走向，為國內企業和外資法人關注焦點，目前外資普遍認為，匯率政策將「彭規楊隨」，以有利金融局勢穩定，在今年匯價偏升下，匯損仍是重要議題。

此外，本周陸續有法說會和股東會臨時行程，包括環宇 - KY、美律、第一金等召開法說會，而奇力新、美磊兩家股東臨時會將討論合併案。其中，金融股法說會由第一金打頭陣，在預期美國加快升息步調，估計除了股利政策外，海外法遵工作和美國升息因應策略等，將為市場關注焦點。

整體來看，法人表示，指數上周順利站上季線反壓，反彈結構持續增強，本周有法說會行情、MWC 等題材，估計短線指數有望持續往月線邁進，不過須留意的是，量能並未明顯補量仍是多方隱憂，外資操作仍是牽動盤勢是否續漲的關鍵。