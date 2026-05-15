鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-15 17:25

永豐餘 (1907-TW) 今 (15) 日召開線上法說會，總經理駱秉正指出，受到國際情勢影響，包括運費、能源及原料等價格持續走高，進一步墊高成本，因此 4 月起針對部分工紙訂單調漲，不過衛生紙暫無調漲計畫。

駱秉正表示，受到國際情勢影響，包括運費、能源、化工產品的原物料等價格持續上漲，對成本造成衝擊，永豐餘持續根據市場狀況調整並吸收成本，不過整體趨勢並未趨緩，因此 4 月起已陸續與客戶協調，針對部分成本較高的零星訂單調漲，後續也將視未來趨勢變化再調整。

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至於消費品，駱秉正指出，衛生紙產品目前為止尚未有相關調整，但仍須觀察後續經濟環境狀況。

永豐餘第一季營收 179.64 億元，季減 4.93%，年減 0.58%；毛利率 13.5%，季減 0.44 個百分點，年增 0.99 個百分點；營益率 - 0.43%，營業虧損較去年第四季擴大，不過較去年同期縮小；稅後純益 2.09 億元，季減 61.08%，較去年同期轉盈，每股純益 0.13 元。

永豐餘指出，受惠國際漿價提升、深化成本控制與優化能源效率效益逐步顯現，加上能源相關子公司轉型新商模逐步顯現端倪，毛利率與營益率皆較去年同期改善。

針對海外布局，駱秉正指出，積極拓展越南、台灣、美國及日本等地市場，可就近服務客戶，以滿足客戶電子標籤及包裝設計等需求，將持續擴展新客戶與新項目，以提升市場滲透率與份額。

面對地緣政治風險衝擊全球經濟與能源市場，永豐餘從「提高自發電比例」、「發展生質綠電」、「導入智慧能源系統」3 個方向，強化供電自主能力。台灣廠區平均自發電比例近 6 成，部分廠區更有逾 8 成的電力自足，透過廠內自發自用的電力系統配置，有效支援廠區主要用電需求，降低對外部供電的依賴。

永豐餘的自發電系統，將高濃度 COD 廢水、廢棄木質製成循環燃料代替煤炭、製漿副產物—黑液，以己身特有資源循環技術，轉廢為生質能綠電，同步實現減碳與降減成本及創造收益。