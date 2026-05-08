鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-08 09:10

永豐餘 (1907-TW) 長期深耕能源轉型與材料創新，再度獲得肯定，榮獲 2026 年《遠見》ESG 企業永續獎兩項大獎，包括「綜合績效—傳統產業首獎」的最高榮耀，憑藉長達 20 年守護高雄大樹舊鐵橋濕地的行動，同步獲得「環境友善組績優獎」，展現企業在經營績效與自然共生上的雙軌實力。

《遠見》ESG 企業永續獎今年邁入第 22 屆，是國內歷史最悠久、最具指標性的永續評選之一。永豐餘今年更首度奪下傳統產業首獎，象徵百年企業以循環經濟為核心的轉型歷程，透過綠色轉型與技術創新，轉化為有目共睹的具體成果，獲得市場與社會的雙重肯定。

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永豐餘 1924 年創立，長期實踐永豐餘學院院長何壽川所倡議的「醣經濟」理念，深耕材料科學與生質能源，將林業資源轉為高附加價值的環境科技應用，形成可持續的產業模式。

在具體成果上，永豐餘工紙紙器、林漿紙與消費品三事業群的臺灣廠區，所採購國外紙漿 100% 符合 FSC 與 PEFC 永續森林認證，原物料的綠色採購金額達新臺幣 128 億元，產品與包裝原料中可再生物料使用比例高達 95%。在低碳能源的積極導入下，2024 年永豐餘三事業群臺灣廠區溫室氣體排放量較 2021 年減少 16.7%，減碳成效穩健可期。

循環經濟的實踐上，亦延伸至水資源管理與生態復育。自 2005 年起，永豐餘旗下中華紙漿久堂廠持續供應水源予高雄大樹舊鐵橋濕地，支應 9 成的用水需求，並結合員工志工的長期投入，將原本高灘荒地逐步轉型為兼具生態復育、環境教育與社區共融功能的重要場域。

永豐餘表示，這份堅持不僅重塑了地方生態風貌，更樹立企業參與自然治理的行動典範。2024 年國際濕地科學家學會特別頒發「濕地卓越貢獻獎」予濕地復育推手何壽川院長，表彰其長期推動濕地保育的深遠貢獻。

在科學實證層面，永豐餘 2025 年攜手產官學界，共同推動全亞洲首例「人工濕地碳匯提升計畫」，進一步提出臺灣首套淡水草澤濕地減量方法學，建構人工濕地的碳收支模式，量化碳匯能力，提供各界未來針對濕地增匯與管理維護的科學依據援用。

永豐餘歷經 20 年持續耕耘，舊鐵橋濕地已從企業的單點實踐，擴展為帶動地方政府與產業鏈共同參與的「自然為本解方」的國家級示範場域，永豐餘「從荒灘到碳匯，舊鐵橋濕地引領臺灣邁向自然為本的淨零未來」的環境友善作為，成為臺灣邁向淨零目標的重要實證案例。