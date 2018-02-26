政策力挺軍民融合發展 軍工企業混改範圍有望擴大

據證券日報報道，作為軍工行業的核心驅動因素，進入2018年以來，有關軍民融合的各項配套政策相繼落地。近日，三部門印發《關于開展軍民融合發展法規文件清理工作的通知》(以下簡稱《通知》)，對軍民融合發展法規文件清理作出全面部署，明确了4個方面14條清理标準。

“《通知》的發布是呼應此前國務院發布的《關于推動國防科技工業軍民深度融合發展的意見》，為軍民融合進一步掃清制度障礙。”天風證券國防軍工行業分析師鄒潤芳認為，開展對軍民融合發展法規文件的清理，有助于解決當前軍民融合發展的突出矛盾和現實問題。《通知》的印發有利于增強法規制度的協調性、時效性、針對性，更好發揮法規制度的規範、引導、保障作用。随着政策法規上的障礙被逐步清除，不論是單純的民參軍、軍轉民，還是國防工業與國民經濟的融合，都將更高效的推進下去。

在推進軍民融合過程中，除對政策文件進行“掃除”外，今年1月中旬七部委發布的《關于支持中央單位深入參與所在區域全面創新改革試驗的通知》還明确提出，要大力推動軍民融合創新。同時中央企業要在承擔軍民深度融合改革試點任務的改革試驗區域選取試點單位，積極推進軍工企業股份制改造和混合所有制改革。

中航證券金融研究所軍工行業分析師張玉玲認為，科研院所改制、軍民标準通用化、武器裝備競争性采購以及軍民資源共享均是軍民融合創新體系建設的重要内容。而之前七部委發布的通知，旨在從以上方面指引促進軍民融合創新體系建設。可以看出，這幾個維度内容的落地均是為軍民高新技術發展和社會資本價值創造服務。未來，軍工高新技術發展面臨日益嚴峻挑戰的同時，也將為各類社會資本融入軍工産業鏈帶來前所未有的發展機遇。

國家國防科工局總工程師龍紅山表示，國防科工局將繼續推進混合所有制改革的試點，要形成一批可複制，可推廣的經驗，在試點的基礎上進一步擴大混改範圍。國防科工局還將繼續鼓勵和支持符合條件的軍工企業上市，或者將一部分軍工資産引入上市公司。從管理的角度，國防科工局也將進一步完善軍工企業上市的審查制度，對涉軍單位改制重組上市，以及上市後的資本運作要進一步規範，要完善軍工事項的審查制度，細化制定申報的指南，為社會資本營造一個更加公平、高效的投資環境。

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