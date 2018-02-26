傳三中全會深推供給側改革 利多港股相關概念股

道瓊工業指數上周五 (23 日) 大漲近 350 點，S&P 500 及 NASDAQ 也分別漲 1.6% 及 1.8%，刺激在美國上市的港股預託證券 (ADR) 造好，按比例今 (26) 日恒指將高開近 190 點，見約 31457 點。

市場聚焦春節假期後，資金會否陸續回流港股，使大市成交重上 1500 億港元之上，以及觀察中國本周召開的 19 屆三中全會。據了解，會議指出要深入推進「供給側」改革，料有利相關概念股，包括資源、金屬、紙業股等。

據新華社報導，本周一至周三 (26-28 日) 召開的十九屆三中全會，會議將深入推進「供給側」結構性改革，加快建設創新型國家，深化基礎性關鍵領域改革，並且要堅決打好 3 大攻堅戰。包括實施鄉村振興戰略、推進區域協調發展戰略，以及擴大消費和促進有效投資。

具「供給側」改革概念的股份、基建股及消費股，有望在短期內被看高一線。過去供給側改革的議題被炒起，相關股份都會向好，受惠股份包括金隅 (2009-HK)、西部水泥(2233-HK)、海螺(0914-HK) 等水泥股；中煤 (1898-HK)、神華(1088-HK) 等煤炭股；馬鋼 (0323-HK)、鞍鋼(0347-HK)、江銅(0358-HK)、洛鉬(3993-HK) 等金屬股；以及玖紙 (2689-HK)、理文(2314-HK) 等紙業股。

香港《文匯報》援引匯豐預期，三中全會將成為重新為中資股評級的催化劑，短線而言，該行認為國企改革及供給側改革，將進一步縮小新舊經濟股的經營及業績差距，有利傳統經濟股的估值。

除了供給側改革外，中國的區域協調發展戰略，帶來的經濟動力就更大。包括「一帶一路」、雄安新區、大灣區等區域協調發展，將令相關概念股造好，建築、建材等行業有望率先受惠。東吳證券指出，單是雄安新區方面，在基建、環保和裝配式建築等領域都將採取較高的標準，前期投入於建築、建材行業的資金規模，長遠將達到 3 兆元。

東吳證券相信，基建及建材股將率先受惠，香港上市的相關股份包括中建材 (3323-HK)、北控水務(0371-HK)、中聯重科(1157-HK)、中國機械工程(1829-HK)、中鐵建(1186-HK) 等。又指在兩會後，雄安新區的建設將有更多利多的消息出台，投資者可留意在河北省有重要投資或基建的相關股份。

恒指走勢

凱基證券執行董事及研究部主管鄺民彬則指出，兩會情況要在 3 月上旬才有較明確的消息，鑑於恒指由 2 月上旬的低位 29129 點反彈，已經回升了近 2400 點，美匯近期扭轉弱勢下，將不利於新興市場股市，料港股短期只能在現水平整固。另外，本地重磅藍籌股的業績，同樣是投資者的主要焦點。

對於有外電指蘋果與礦企直接洽商，希望長期購買鈷金屬，以確保電池產品有充足的原材料供應。他指出，有關消息已刺激洛鉬 (3993-HK) 上周急升，同業金川 (2362-HK) 也受惠。鄺民彬認為，在電動車和智能手機普及下，鈷這種原材料供不應求，價格會不斷攀升。

現時最大鈷礦供應來自中非國家剛果，佔全球逾 7 成以上供應，基於鈷礦相對稀有，以及被壟斷，加上各國大力發展電動車，他預料鈷的投機概念短期仍可延續，作為全球第 2 大的鈷礦商洛鉬，是值得逢低吸納。

《星島日報》報導，本周將有 4 檔新股上市，分別是倩碧控股 (8367-HK)、榮豐集團亞洲(8526-HK)、名仕快相(8483-HK) 及元力控股(1933-HK)。

倩碧控股今日創業板掛牌，上周五暗盤價炒高 5 成。據耀才暗盤交易中心資料顯示，倩碧暗盤曾高見 0.64 元 (港元，下同)，較招股價 0.275 元，升 1.33 倍；收市報 0.42 元，升 52.73%，一手 1 萬股，不計手續費賺 1450 元。

域高國際控股 (1621-HK) 今日結束公開招股，4 家證券商共為其借出 1.72 億元孖展(融資)，獲超購逾 27 倍。

此外，上周五港交所就「新興及創新產業公司上市制度」展開諮詢，容許未有收益的生物科技公司、同股不同權公司上市，以及接納大中華及海外公司來港第二上市，最快 4 月底接受上市申請。郭思治認為是好事，新制度有助引入更多新經濟相關股份來港上市，刺激交投、為市場帶來正面氣氛。

香港 ADR 上周五表現

股份 收報 (港元) 較上周五港股變化

中海油 (0883) 11.74 +1.76%

中石油 (0857) 5.64 +1.29%

騰訊 (0700) 458.08 +1.03%

中石化 (0386) 6.53 +0.90%

友邦 (1299) 64.19 +0.85%

匯控 (0005) 80.16 +0.64%

國壽 (2628) 23.86 +0.47%

建行 (0939) 8.48 +0.44%

中移動 (0941) 74.94 +0.25%

聯通 (0762) 10.31 +0.11%

資料來源：香港文匯報

