避免被稱貨幣操縱國 中國刻意讓人民幣兌美元升值？

自 2017 年以來，由於美元疲弱，而中國政府放行貨幣走升，人民幣對美元匯率已升值 10％，專家指出，人民幣的升值在中國的計畫中，此舉平息了一些聲浪，過去出口巨頭中國曾被批評，刻意壓低人民幣價值，以在貿易活動中獲得經濟優勢。

近 3 個月在岸人民幣兌美元的匯率走勢 (資料: 路透社)

專家指出，世界第二大經濟體中國，可能透過人民幣走升以討好美國總統川普。野村 G-10 外匯策略全球主管 Bilal Hafeez 在報告中寫道：「(人民幣的走升) 部分原因可能為對川普當選總統的回應，以及避免被標記為貨幣操縱國。」



在 2016 年競選活動中，川普曾多次表示，他將在就職的第一天，把中國列為貨幣操縱國，但這並沒有發生。相反地，2017 年人民幣兌美元匯率上漲近 7％，扭轉​​了連續 3 年貶值的趨勢，而在今年 1 月份，人民幣再次上漲 3.5％。

同時間，北京當局一再強調，欲維持人民幣穩定的願景，而實際上來看，人民幣在兌換一籃子不同貨幣時，表現的還算穩定。

2017 年，中國外匯交易中心的人民幣一籃子貨幣匯率指數 (CFETS) 幾乎沒有變動，從年初的 94.83 到年尾的 94.85，即使在此期間人民幣兌美元匯率上漲。

人民幣一籃子貨幣匯率指數 (CFETS) 使用人民幣貿易加權指數，紀錄人民幣兌換一系列貨幣的表現，權重包含美元、歐元和日元。

Hafeez 指出，在人民幣兌一籃子貨幣當中，中國當局可能會控制人民幣一定的漲幅，當美元走弱時，中國會確保歐元和日元對人民幣處於相對強勢狀態。今年迄今為止，中國外匯交易中心的人民幣指數上漲約 1.3％，而在同一時間，美元兌人民幣已經下跌了 2％以上。

東京三菱 UFJ 銀行東亞全球市場研究主管 Cliff Tan 告訴《CNBC》，1 月份人民幣兌美元的飆升，幾乎超過了所有衡量標準，因此中國可能在私底下控制人民幣的漲幅，但兌美元匯率將維持在較高水平。

大摩的分析師則表示，因為中國的資本控制努力奏效，目前貿易加權人民幣應該會穩定維持在目前水平，但如果人民幣繼續快速升值，政府可能會制定政策，以確保人民幣的穩定，例如透過放寬境外資本限制來實現。

法興銀行新興市場外匯策略主管 Jason Daw 認為，中國最終希望人民幣能弱一點，但同時間中國正尋求政治、經濟改革與市場需求之間的平衡，因此政府還在找適合的實施方式。