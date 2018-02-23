Fed升息 歐洲央行不遑多讓 分析師今年選擇看漲歐元

分析師告訴 CNBC 說，由於歐洲央行將縮減振興措施，歐洲經濟持續成長，且政治風險進一步消退，預期未來一年，歐元可望上漲至 1.30 美元。

由於歐元區的通貨膨脹預期逐漸加劇，市場預期歐洲央行將逐步縮減量化寬鬆措施 (QE)。歐洲央行週四公布的會議記錄再度顯示，通貨膨脹已見加速上升。分析師因而預期，貨幣振興政策的需求已告結束。

UBS 銀行首席經濟學家葛西亞 (Ricardo Garcia) 說：「由於 QE 行動已近結束，市場焦點將轉移至升息。」

傳統上，升息有助推升其貨幣，因為有助引進資金流入該地區。

葛西亞補充說道：「未來 12 個月，歐元若緩慢上漲至 1.30 美元，歐元區經濟應可接受，尤其全球經濟已經轉強。」

有經濟學家預期，由於歐元區經濟成長 -- 歐洲央行預期 2018 年 GDP 將成長 2.3%-- 消費者將能夠承受歐元升值，歐洲央行也無需再刺激經濟。

蒙特婁銀行分析師葛盧 (Stephen Gallo) 亦預期，未來 12 個月，歐元可能上漲至 1.30 美元。他告訴 CNBC，短期內，義大利選舉可能拖累歐元，但一旦政府成立，該拖累便將消失。

他在致 CNBC 的電子郵件中說道：「短期內，在義大利選前，由於投資人調整倉位進行避險，歐元可能持平至走低。然而，儘管 Fed 將會升息，但美元的環境依舊疲弱，在義大利選舉風險過後，預期三個月內，歐元將上漲至 1.25 美元。歐洲央行於 3 月 8 日會議中，將改變 QE 立場，亦對歐元屬利多。」