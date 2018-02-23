人民幣中間價上調48點兌美元報6.3482

新浪財經訊 2 月 23 日，人民幣兌美元中間價報 6.3482 ，上一交易日中間價 6.3530。上一交易日官方收盤報 6.3605，夜盤收盤報 6.3565。

雙向波動格局延續

市場人士認為，儘管美元指數近期有所反彈，但後續繼續上行空間依然有限，同時國內經濟基本面有韌性、人民幣匯率預期穩定，有助於人民幣匯率繼續保持平穩運行，未來人民幣匯率雙向波動格局仍將延續。

對於美元近期走勢，招商宏觀點評稱，短期內通脹壓力顯現、加息預期升溫仍是美元指數的重要支撐，但美國政府財政刺激所帶來的經常項目逆差與財政赤字壓力仍將在較長時間內成為美元指數進一步大幅走強的掣肘。

申万宏源證券並指出，展望未來，由於歐央行年內邊際緊縮的潛在可能性已經被市場充分預期，美國 2018 年財政擴張前景已經有所體現、未來進一步擴張前景仍不確定，加之通脹預期難以持續上行，預計未來一段時間美國、德國等發達經濟體長期國債收益率難以進一步趨勢性上行，或在當前水平附近徘徊，美元指數、歐元 (1.2321 , -0.0008 , -0.06%) 兌美元匯率等也將在當前水平附近震盪，缺乏趨勢，不宜過度期待美元指數進一步下行。

不過中信證券指出，長期趨勢來看，美元仍未擺脫弱勢環境，但是短期美元超跌反彈，特別是通脹回升導緻美元上漲的風險值得關注。此前人民銀行指出，逐步退出逆週期調節機制，這意味著人民幣的自由波動幅度將加大，一旦美元短期超跌反彈，人民幣就將停止去年以來單邊上漲的態勢，對於匯率形式的逆轉也需要投資者高度關注。