美元反彈 歐元、日元、離岸人民幣大幅下行

摘要：上周五跌至三年低點後，美元指數逐步回升，周二上行至 89.60 附近。美元 / 日元升破 107，歐元 / 美元、離岸人民幣兌美元均跌近 0.5%。

2 月 20 日周二，美元繼續從三年低位回升，而歐元、日元、英鎊等其他貨幣均現下跌。

周一美國休市，美元指數在歐洲交易時段收於 89.20 水平；周二美元指數持續上漲，目前漲至 89.60 附近。其他主要貨幣兌美元日內則有下行：

歐元 / 美元跌 0.48%，目前在日低的 1.2346；

英鎊 / 美元一度跌 0.2%，目前反彈幾乎挽回全部跌幅；

美元 / 日元升破 107，上周五一度跌至 105.55 水平；

離岸人民幣兌美元跌 0.46%，日低至 6.3379；美元 / 加元漲 0.25%，美元 / 瑞士法郎漲 0.45%。

上周五跌至 88.26 的三年低點後，美元已經逐步回升。周二美元兌其他貨幣亦有上升。

美元 / 瑞典克朗漲 0.90%，美元 / 南非蘭特漲超 0.5%，美元 / 盧布、美元 / 墨西哥比索均漲超 0.2%。澳元 / 美元相對表現平穩，現報 0.7906。

另一方面，美債殖利率也在周二持續走高，10 年期美債殖利率漲近 0.5 個基點，日內再度升破 2.92%。

不過美債殖利率近期與美元的走勢時常分化。上周三美債殖利率走高，美元大跌，有分析觀點將這種分歧解釋為通膨預期升溫下，美元和美債資產均遭到拋售（當時公布的美國 1 月 CPI 超預期增長，令通膨上行的預期繼續升溫）。

路透援引 ACLS Global 策略分析師 Marshall Gittler 觀點稱，目前美元似乎終於開始從美債殖利率上升中獲得支撐。該分析師表示，尤其預期美元兌日元將進一步走強。

不過另一方面，彭博援引交易員觀點稱，美元 / 日元目前的上漲更類似於逢高賣出，目前沒有跡象表明美元多頭正在歸來，可能是空頭在獲利了結。

本周有部分聯準會官員將發表講話，包括聯準會金融監管副主席 Quarles、紐約聯儲主席 Dudley 和亞特蘭大聯儲主席 Bostic，三者均擁有今年 FOMC 會議的投票權。聯準會也將在北京時間周四凌晨公布 1 月會議紀要。

『新聞來源／華爾街見聞』