霸主地位難撼 三大科技巨頭依然是美股「漲勢擔當」

摘要：科技股仍然是美股的「漲勢擔當」，年初至今標普 500 指數的上漲中，近一半的功勞都要算在亞馬遜、微軟和奈飛三大科技巨頭身上。

雖然經歷了 2 月初的「黑色一星期」，但今年目前為止美國股市還是保住了上漲的成績，而這要多虧了三家科技巨頭強大的推動作用。

根據標普道瓊斯指數公司（S&P Dow Jones Indices）的數據，年初至今，亞馬遜公司為標普 500 指數的上漲貢獻了 27%，微軟貢獻了 13%，奈飛貢獻了 8.3%。也就是說，標普 500 年初至今的上漲中，近一半的功勞都要算在這三家公司頭上。

另外，輝達（NVIDIA）和艾伯維（AbbVie）分別貢獻了 7.8% 和 7.7%，位列年初至今對標普 500 指數上漲貢獻最大的股票第四、五位。

（亞馬遜股價走勢，經曆本月初的美股集體跳水後再度創下新高）

此外，在美國稅改推出後，銀行股成了投資者們看好的一大受益板塊，摩根大通和美國銀行也的確為標普 500 指數 2018 年的上漲貢獻了 12%。

分行業來看，科技公司板塊是美股市場中的「絕對霸主」，超過四分之三的指數上漲都源於科技類公司的上漲。緊隨其後的是非必需消費品板塊，其對指數的推動力也超過了三分之一，這其中就包括亞馬遜和奈飛。

2017 年全年，標普 500 中科技板塊漲幅達到 37%，幾乎是標普 500 指數漲幅的兩倍。在已經獲得如此大幅上漲的情況下，許多分析師都認為其漲勢可能不會持續，「霸主」的地位可能會切換到其它板塊。但目前看來，風向仍然沒有改變。

與之形成鮮明對比的是能源行業股，即使美國的油價已經從 2014 年的低位反彈，仍然無力扭轉埃克森美孚、雪弗龍等公司股票繼續下挫的趨勢。

工業板塊曾在 2016 年川普當選總統之後一路高歌，許多投資者押注川普會大力支持基礎設施建設，但去年這一板塊也沒能跑贏標普 500 指數，主要還是因為投資者擔心川普支持基礎設施建設的融資可能面臨困難。

美銀美林本月初做的一份調查顯示，全球有約三分之一的基金經理表示，在其投資組合中重倉了科技股，這意味著在標普 500 指數的 11 個板塊中，科技股的重倉率最高。

科技股的強勁勢頭使得與科技股沾邊的指數、ETF、共同基金等都跟着分了一杯羹。科技股成分偏多的那斯達克指數的漲勢就明顯好於其它指數，年初至今納指漲幅為 4.6%。據 EPFR Global 數據，截至 2 月 14 日當周，科技股類的共同基金、ETF 所吸引的資金流入是最多的。

『新聞來源／華爾街見聞』