無聊嗎？剛把特斯拉送上太空 馬斯克又開挖華盛頓至紐約隧道

剛剛把特斯拉跑車送上太空的馬斯克 (Elon Musk)，其地下軌道事業近日獲得美國華府的批准，可以在紐約和華盛頓特區之間挖掘一個地下隧道，在 2 座城市間建造一個高速交通系統。目前該項工程已經在紐約大道的一處已關閉的停車場內開始準備性的挖掘工作。

華盛頓特區對這個專案的態度是「樂觀但不置可否」。特區發言人說：「我們對於推動本地區居民更為高效的出行保持開放態度。」目前，該地區的交通部門正在審核 Boring 公司在城市道路和其他公共水電管網下開挖的可行性，並落實其需要的其他環境和建築許可。

中新網報導，2017 年 7 月 20 日，馬斯克對外宣佈，他為地下交通系統成立的「無聊公司」(The Boring Company) 已經獲得監管部門「口頭」批准，開始籌畫建立一條連接紐約和華盛頓 (約 363 公里) 的超高速地下運輸系統，該系統能把兩座城市之間的旅行時間縮短到 29 分鐘。

位於華盛頓紐約大道東北 53 號的空置地段，馬斯克獲得許可將在此挖掘隧道。 (圖取材自網路）

根據規劃，該系統的每個吊艙可以容納 16 人，通過電動滑板運輸到不同的網站，同時部分軌道還可以搭載汽車往返於多個車站，汽車通過地面上的託盤下降到地下。

馬斯克早前曾表示，該系統的隧道網路可多達 30 層，既可傳輸行人、汽車，也可以傳輸超級列車。另外，人們通過電梯出入站，而這些隧道將建在距離地面較近的位置，不會妨礙建築物和其他結構。

據《華盛頓郵報》報導，馬斯克的這一設想獲得了川普政府的支持，川普女婿庫許納 (Jared Kushner) 領導下的白宮美國創新辦公室，以及馬里蘭州州長拉裡 ‧ 赫根 (Larry Hogan) 的支持。馬里蘭州已經向「無聊公司」提供了公用事業許可證，但目前該公司尚未在馬里蘭州動工，因為還需要更多的許可審核。

馬里蘭州官員表示，將在馬里蘭州的 295 號公路下建設一條隧道，連接巴爾的摩和華盛頓，全程 52 公里左右，成為美國東海岸的一條初期示範性道路。

在美國西部，該公司已經在加州的 SpaceX 總部下開挖一條 2 英里左右的測試隧道。該公司還正在申請批准在洛杉磯下挖掘 6.5 英里的「驗證概念」隧道，該隧道將用於執行所有必要系統的驗證測試，例如用電動滑板來運送汽車，還有驗證用於建造隧道的設備。

不過，有不少交通運輸專家對隧道是否能真的解決道路擁堵問題提出了質疑，此外還有人並不相信馬斯克所聲稱的他可以更快地挖掘隧道同時將成本控制在較低水準。目前，公司尚未正面回應各種質疑。