AI職缺3年翻倍增長這工作成為21世紀最性感職業

狗年開春想轉換跑道，要先清楚職場新趨勢。根據人力銀行分析發現，國內 AI 人才缺口保守估計約 6 千個，3 年翻倍增長，增幅 106.3%，其中，演算法工程師、數位 IC 設計工程師、韌體設計工程師等高居 AI 職缺 Top 5，AI 相關工作平均年薪 Top 3 則有資料科學家 122 萬、演算法工程師 88 萬，以及機器人工程師 83 萬。

台灣 2018 進入 AI 元年，科技部預計 5 年投入 160 億台幣，打造台灣 AI 創新生態環境。104 資訊科技針對求職會員進行「2018 職場關鍵詞」問卷調查，結果發現求職者預測 2018 年職場關鍵詞「AI 人工智慧」追平「基本工資」，更打敗紛擾不休的「一例一休」，且前 15 組關鍵詞中，就有 4 組與 AI 有關。

根據人力銀行統計，國內 AI 人才缺口保守估計約 6 千個，較 2015 年同期多 3,096 個，增幅 106.3%，3 年翻倍增長，遠大於整體全職工作數增幅，主要集中電子製造、知識密集服務 2 大產業，其中，被譽為「21 世紀最性感職業」的資料科學家，平均年薪 122 萬，是 AI 人才薪水最頂尖的職務，其次是演算法工程師，平均年薪 88 萬，第三名則是機器人工程師平均年薪 83 萬。

人力銀行指出，高達 6 成 5 的 AI 相關工作集中在電子製造業（如半導體製造、消費性電子產品製造、電腦及週邊設備製造等），以及知識密集服務業（如電腦軟體服務、網際網路、IC 設計等），軟體設計工程師為大宗是 AI 職缺前 10 名中唯一非工程類；此外，演算法工程師、數位 IC 設計工程師、韌體設計工程師等，也高居 AI 職缺 Top 5。

想要進入 AI 產業，未必非理工不可。人力銀行表示，碩士學歷是資料科學家的基本門檻，比資料工程師會要求更高的學歷，不過，隨著科技演進浪潮從雲端運算、機器學習、物聯網，到 AI，人才需求的科系背景也從電腦科學、電子電機，到數學、統計、物理、財金、以及心理相關科系，產業專家、以及洞察使用者經驗、情緒與軟性需求，在硬底子當道的 AI 更顯珍貴。

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