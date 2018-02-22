景氣復甦帶動信心23%上班族狗年開工悄悄開啟履歷

歡喜迎接完農曆新年，開工後你開始尋覓新的工作了嗎？根據人力銀行資料庫顯示，2018 狗年初六開工首日，網站總瀏覽數明顯成長 3 成之多，開啟履歷的人也增加近 2 成 3，且為了找新工作，填寫履歷的新增會員也多了 26.7%，顯見國內各項經濟條件已逐漸在恢復元氣中，景氣復甦動能穩健，連帶提升上班族轉職信心。

看好全球經濟復甦動能，在外貿持續擴張，加上內需前景好轉下，星展及瑞士銀行紛紛於日前宣布，上修台灣今年經濟成長率預估至 2.8% 及 3.0%，隨著國內景氣好轉，連帶影響上班族農曆年後的轉職信心，根據 1111 人力銀行數據資料庫顯示，2018 狗年初六開工首日，網站總瀏覽數相較於去年開工日明顯成長 3 成之多。

根據資料庫顯示，今年有意轉職的上班族，主動開啟履歷的人數增加近 2 成 3，若以求職行為來分析，鎖定中意的職務而主動寄出履歷的人數也明顯增加 21.3%，為了找工作而填寫履歷成為新增會員數則是增加了 26.7%，說明今年求職者動作更趨積極。

人力銀行分析，由於全球經濟穩健復甦，加上軍公教加薪效應擴散至民間企業、一例一休紛擾暫時告一段落，勞基法修正案也將於 3 月 1 日正式上路等，都有助於整體就業市場正向發展，帶動了上班族轉職信心上揚。

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