摩根大通擬翻新60年曆史全球總部 容納1.5萬員工

摘要：摩根大通計劃在位於曼哈頓的現有全球總部原址新建 70 層的大樓，明年動工，需五年開發修建，可創造 8000 個施工相關工作崗位。這是曼哈頓東區重新規劃計劃中的首個項目。

伴隨摩根大通走過半個多世紀的全球總部將退出歷史舞台，這可能是曼哈頓東區大興土木的開始。

當地時間 21 日本周三，摩根大通和紐約市市長共同宣布，計劃在曼哈頓中城公園大道（Park Avenue）第 47 和 48 街之間的全球總部翻修，在原址基礎上新建一棟 70 層的大樓，占地 250 萬平方英尺，作為新的全球總部。

現有總部於上世紀 50 年代末興建，可容納 3500 名員工，摩根大通稱「設施過時」。其預計，新總部大樓項目明年動工，將需要五年開發和修建，可創造 8000 個建築施工相關工作崗位。

新總部將可容納 1.5 萬人。施工期間，大部分目前在總部辦公的工作人員將暫時去附近的辦公樓工作。摩根大通 CEO 戴蒙在聲明中說，有了新的總部，摩根大通將保證在高效率的 21 世紀世界級環境中運作。

《華爾街日報》稱，摩根大通總部的工程將是去年獲批的紐約市曼哈頓東區重新規劃計劃中的首個項目，這意味著它可能刺激附近曼哈頓地區的投資。當地辦公樓的平均樓齡已超過 70 年。

『新聞來源／華爾街見聞』