Fed將「進一步」升息 10年期美債殖利率攀升至2.95% 拉垮道瓊指數

週三公布的美國聯準會 1 月 30 至 31 日的會議記錄顯示，官員認為通膨不會飆升但會繼續上升，在經濟狀況良好下，今年可能會「進一步」升息。在升息預期進一步提高下，10 年期與 30 年期美債殖利率紛紛走升，道瓊指數因此開高走低，以下跌 166 點收盤。

由於 Fed 似乎對於通膨問題不是感到太擔憂，美股一開始呈現上揚走勢，但在美債市場，交易員將重點放在 Fed 表示政策將「進一步」加強，或「進一步」升息情況下，10 年期美債殖利率攀升至 4 年新高的 2.95%，30 年期美債殖利率則是來到當日高點 3.22%。

Fed 今年可能會進行多於 3 次的升息，美債殖利率因此攀升，在此情況下，道瓊指數由原先漲 300 點開始走低，收盤下跌 166 點至 24797 點。

道瓊指數美國 21 日的走勢

Fed 表示，幾乎所有的成員都認為，通膨將上升至他們的目標 2%，美銀美林的美國經濟主管 Michelle Meyer 指出：「我覺得這代表著，通膨被積極的辯論圍繞著…… 但在此階段，似乎沒有人擔心通膨會突然飆升或是恐懼通膨。」

Meyer 預期，Fed 將維持今年升息 3 次的目標，僅管 Fed 指出因經濟的轉強，會做「進一步」的升息，但這不代表升息的速度或次數將增加，而是表示升息將循序漸進的執行。但其他經濟學家認為 Fed 將進行 4 次升息，第一次將在今年 3 月實施。

傑富瑞集團的首席財務經濟學家 Ward McCarthy 說 Fed 的會議紀要其實沒有包含很多新訊息，市場的反應有點過大，他說：「這裡沒有太多需要思考的事情...... 他們似乎對經濟看法更加樂觀，對通膨的疑慮不大，而在 12 月和 1 月之間，並沒有發生任何重大。」他補充，在 Fed 於 3 月 21 日召開會議後，發布的紀錄可能會透露預計升息的次數。