美股盤後─會議記錄公布 利率上升 道瓊收低167點 盤中大漲303點

聯準會 (Fed) 公布 1 月會議記錄後，債券殖利率上升至數年高點，美國股市回檔，終場收低。道瓊收低 167 點，盤中一度大漲 303 點。

分析師說，Fed 官員表明升息次數將會增加，問題在於增加多少次。



道瓊工業平均指數收低 166.97 點或 0.67% 至 24797.78。

Nasdaq 指數收低 16.08 點或 0.22% 至 7218.23。

S&P 500 指數收低 14.93 點或 0.55% 至 2701.33。

費城半導體指數收低 16.18 點或 1.21% 至 1325.35。

Fed 公布 1 月會議記錄顯示，官員預期經濟將進一步成長，通貨膨脹上升，央行將持續緩慢升息。Fed 並說相信通貨膨脹將能達到 2% 目標，但不致失控。

分析師說，會議記錄公布後，因市場認為鴿派氣氛多過預期，股市上漲，並引進程式買盤。但 10 年期債券殖利率上升並突破 2.95%，創新四年高點，股市回檔。

週二，美國股市下跌，道瓊收低逾 250 點。Walmart 股價大跌及擔憂升息，為市場利空。S&P 500 亦結束了連續六天的漲勢。

分析師說，過去五年，股市連續六天上漲，是短期持續上漲的良好指標。近五年，出現過 12 次連續六天上漲，有 11 次，S&P 500 在未來二週後上漲，平均上漲近 1%。

經濟數據方面，IHS Markit 公布美國綜合採購經理指數初值上升至 55.9，創逾二年高點。美國 1 月成屋銷售連續第二個月下降。