分析員﹕港股將低開 三萬一點成好淡角力位

美國三大指數受到債息再次攀升拖累而由升轉跌，市場人士認為今日大市將會低開，並會在31000點附近角力。

道瓊斯指數收市報24797點，跌166點或0.7%，標準普爾指數收市報2701點，跌15點或0.6%，納斯達克指數收市報7218點，跌16點或0.2%。

歐洲股市方面，英國富時指數收市報7281點，升35點或0.5%，德國DAX指數收市報12470點，跌17點或0.1%，法國CAC指數收市報5302點，升12點或0.2%。

港股在美預託證券(ADR)紛紛向下，中國移動(00941-HK)ADR折合收市報74.89元，較本港收市價低0.5%，中國海洋石油(00883-HK)ADR折合收市報11.59元，較本港收市價低0.4%，中國石化(600028-CN)(00386-HK)ADR折合收市報6.4元，較本港收市價低0.3%，中國石油(601857-CN)(00857-HK)ADR折合收市報5.53元，較本港收市價低0.7%。

時富證券聯席董事鄧建初預期，後市會在31000點附近角力。

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