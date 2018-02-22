5交易日後上漲概率超8成 狗年A股開盤仍可搶紅包

大陸春節長假期結束，A 股將於今 (22) 日復市。A 股休市期間，美股大部分時間表現不錯，港股昨 (21) 日亦大漲，分析認為，A 股今年可以紅盤高開。

香港《明報》引述信銀國際首席經濟師廖群表示，美股、港股和其他市場表現良好，A 股復市高開紅盤的機會大。他說，A 股今年弱勢是由美股下調引起，隨着外圍回升，加上中國經濟向好、貨幣政策無收緊，A 股紅盤高開後應可企穩。

杭州拔萃投資管理基金經理金超認為，只要美股穩住，A 股能紅盤高開。如果高開幅度過大，日內或回調，不過收盤守住升勢的概率相對較高。內銀 H 股昨日表現不錯，金超認為大型銀行 A 股也肯定會高開，但高開幅度倘過大，升幅或收窄。

廣發證券認為，當美股真正企穩，A 股可再度進場。美股恐慌指數 (即波幅指數) 自 2 月 14 日已經連續 4 個交易日維持在 20 點水平，美股對通膨敏感度下降，即使上周三 (14 日) 公布的通膨率超過預期，道瓊工業指數、NASDAQ 和標普 500 指數仍上漲，可見市場已有預期。該行認為，美股大跌帶來 A 股幅度超預期的調整，基本上已完成。

廣發建議，倉位較輕的投資者可配置周期股板塊，包括高槓桿低估值的大型金融行業，如銀行、券商等；基本金屬如銅、鋅、錫；具備加槓桿、擴產能的中游製造，如基礎化工等；以及盈利穩定性增強的上中游周期產品，如建材、煤炭、鋼鐵等。

(圖：香港文匯報)

香港《文匯報》報導，梳理近 12 年 A 股主要股指數據發現，春節後首個交易日滬綜指下跌次數大於上漲，但若將節後行情稍放長便可發現，春節後的 5 個交易日滬指上漲概率大大提高至逾 8 成。申萬宏源金工團隊建議，狗年春節開門後依然可搶紅包，可留意業績佳、流動性強的股票等待節後行情。

(圖：香港文匯報)

不過值得注意的是， 10 年期美債殖利率昨飆升並突破 2.95%，創新 4 年高點，美股回檔，瓊工業平均指數收低 166.97 點或 0.67% 至 24797.78。Nasdaq 指數收低 16.08 點或 0.22% 至 7218.23。S&P 500 指數收低 14.93 點或 0.55% 至 2701.33。費城半導體指數收低 16.18 點或 1.21% 至 1325.35。