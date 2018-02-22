狗年A股選股要點 分析師：適時尋找價值股

A 股今 (22) 日復市，雖然過去一年市場表現差強人意，不過，據業內多家券商分析，偏向認為狗年 A 股依然存在機會，儘管存不確定因素，但隨着經濟基本面的穩定、資金面擴大，預計大市年內震盪後上揚。

香港《文匯報》梳理超過 20 個券商及研究機構 2018 年 A 股策略後發現，「震盪和探底後的牛市新起點」，佔據所有展望性研報基調。特別是在持看好狗年 A 股看法的報告中，無一例外認為 A 股會在新的一年裡成為新牛市的起點，儘管不可否認當前依然是震盪格局，但平穩的經濟面決定 A 股市場有向上表現。

海通證券首席分析師荀玉根分析指，從經濟層面來看，產業結構優化、行業集中度提高和企業國際化加快，使得中國步入經濟平獲利上，尤其是企業、上市公司的獲利改善更加明顯。這些都使得股指小幅上漲的良性震盪類似春天，預計 2018 年 A 股市場可由春入夏，一個新牛市即將到來。

中金公司認為 2018 年中國經濟暖意漸濃，其首席策略分析師秦培景指，在獲利推動市場中樞抬升下，對股價有明顯影響，料新年可迎來「慢牛」，2018 年全部 A 股獲利溫和增長 10%。

另外，在多家券商的策略報告中，亦頻頻提及外資對 A 股的配置亦是看好狗年 A 股市場的原因之一。今年 MSCI 決定將 A 股納入 MSCI 新興市場指數和 MSCI ACWI 全球指數，此舉成為國際機構投資者進入 A 股的發令槍。

根據計劃，今年 6 月 1 日按照 2.5% 的納入比例將 A 股正式納入 MSCI 新興市場指數中，佔比還會在 9 月 3 日提高到 5%。荀玉根對此認為，外資有望成為 2018 年 A 股增量資金的主要來源之一，中長期看可每年給 A 股帶來 3000 億元人民幣增量資金。

高盛則因為外資的大舉流入而稱「2018 年最看好 A 股市場」，根據其判斷，認為未來將有 2000 億至 4000 億美元的資金流入 A 股市場。

值得一提的是，相對於一攬子的全年預測策略，還有分析師認為比漲跌更重要的是要善用在細節上多加把握，以便在動盪的市場中尋找無處不在的機會。

信達證券首席策略分析師陳嘉禾表示，關注 2018 年的 A 股市場，不妨注意其中的要點。經過 2017 年的「一九行情」，大盤股仍算不上太貴，反之中小盤股整體仍然相對高估，中小盤股票的估值和大盤股之間仍然有比較大的差距。尋找價值股的重要性不言而喻。

還有不少機構認為 A 股價值新特徵是大陸龍頭股的崛起。秦培景認為，大陸龍頭股有價值、成長二重屬性，將領漲 A 股；荀玉根也稱，大陸自主品牌崛起，呈現龍頭化特徵，而龍頭獲利能力更強，可享受估值溢價。

回顧雞年 (2017 年)，上證綜指最高觸及 3587 點，但 1 月回落後全年僅累計升 40 點或 1.27%；深成指升 3.78%；上證 50 指數最亮眼，飆升 21.48%；創業板指則跌 12.7%。