電信業參展MWC 5G、IOT應用是亮點

全球年度盛事 2018 世界行動通訊大會 (MWC 2018) 預計 2 月 26 日起一連 4 天在西班牙巴塞隆納舉行,每年都吸引台灣電信業者前往參展及取經,今年電信業焦點鎖定 5G、IOT、AI 等的應用,遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日宣布將展出空氣品質預測技術,根據在台北的預測結果,目前預測模型準確率可達 75-82%;中華電 (2412-TW) 也將展示 5G、SDN、企業應用等研發成果。

遠傳指出,根據國際能源署(IEA)2016 年發表的「能源與空氣污染」(Energy and Air Pollution)報告中警告,全球空氣污染每年造成約 650 萬人提早死亡,為人類的一大威脅;根據流行病統計學調查指出,台灣前 10 大死因中有 7 個都和空氣汙染有高度相關,空氣品質監測越來越受到重視。



遠傳指出,與 GSMA IoT Big Data 團隊合作,從去年 10 月起以近 3 個月時間,以 GSMA 建置的「倫敦空氣預測模型」為基礎,結合遠傳 Mobile Data 預估區域的人口密度,及發電量公開數據資料,加上遠傳的大數據分析,運用人工智慧(AI)、機器學習(Machine Learning)與深度學習(Deep Learning)技術,透過不斷的調教與修正模型,預測台北、台中、高雄未來 24 小時的空氣品質。

遠傳說,台北因為地理環境與倫敦類似,目前預測模型準確率達 75-82%;台中和高雄的準確率也達 65-78%,未來可以應用在大都會區的空氣預測上,如果再結合市面上偵測目前空氣品質的 Air Box,就能同時提供現在和未來 24 小時的空氣品質供使用者參考,作為推動空氣品質保護及防制空氣污染工作的重要依據。

遠傳表示,今年 MWC 大會以「創造更美好的未來(Creating a Better Future)」為主題,強調行動科技能夠改善甚至徹底改變人們的生活、實現永續發展目標、減少不平等和保護地球資源,期望創造更美好的未來;這次將由網路暨技術群執行副總饒仲華、企業暨國際事業群執行副總曾詩淵領軍前往,同時將在 IoT in GSMA Innovation City (Hall 4) 的 GSMA 展區中,展出「The Air We Breathe」將 IoT 運用在空氣品質預測的相關應用。

中華電預計由總經理謝繼茂、執行副總林國豐領軍參加 MWC,將展示 5G、SDN、企業應用及核心網路等研發成果;台灣大 (3045-TW) 預計由技術長揭朝華、商務長谷元宏前往;台灣之星則是總經理賴弦五、行銷事業部資深副總朱曉幸、網路事業部資深副總陳佐銘領軍參加。

MWC 將登場,吸引全球手機、電信、網通等業者齊聚,今年將聚焦人工智慧(AI)、5G、自動駕駛、物聯網 (IoT)、擴增實境 (AR)/虛擬實境 (VR) 等亮點;今年 MWC 預計將有 208 個國家、超過 2300 個廠商參展、10 萬名與會者參與。