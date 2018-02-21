電信業參展MWC 5G、IOT應用是亮點

全球年度盛事 2018 世界行動通訊大會 (MWC 2018) 預計 2 月 26 日起一連 4 天在西班牙巴塞隆納舉行，每年都吸引台灣電信業者前往參展及取經，今年電信業焦點鎖定 5G、IOT、AI 等的應用，遠傳 (4904-TW) 今 (21) 日宣布將展出空氣品質預測技術，根據在台北的預測結果，目前預測模型準確率可達 75-82%；中華電 (2412-TW) 也將展示 5G、SDN、企業應用等研發成果。

遠傳指出，根據國際能源署（IEA）2016 年發表的「能源與空氣污染」（Energy and Air Pollution）報告中警告，全球空氣污染每年造成約 650 萬人提早死亡，為人類的一大威脅；根據流行病統計學調查指出，台灣前 10 大死因中有 7 個都和空氣汙染有高度相關，空氣品質監測越來越受到重視。



遠傳指出，與 GSMA IoT Big Data 團隊合作，從去年 10 月起以近 3 個月時間，以 GSMA 建置的「倫敦空氣預測模型」為基礎，結合遠傳 Mobile Data 預估區域的人口密度，及發電量公開數據資料，加上遠傳的大數據分析，運用人工智慧（AI）、機器學習（Machine Learning）與深度學習（Deep Learning）技術，透過不斷的調教與修正模型，預測台北、台中、高雄未來 24 小時的空氣品質。

遠傳說，台北因為地理環境與倫敦類似，目前預測模型準確率達 75-82%；台中和高雄的準確率也達 65-78%，未來可以應用在大都會區的空氣預測上，如果再結合市面上偵測目前空氣品質的 Air Box，就能同時提供現在和未來 24 小時的空氣品質供使用者參考，作為推動空氣品質保護及防制空氣污染工作的重要依據。

遠傳表示，今年 MWC 大會以「創造更美好的未來（Creating a Better Future）」為主題，強調行動科技能夠改善甚至徹底改變人們的生活、實現永續發展目標、減少不平等和保護地球資源，期望創造更美好的未來；這次將由網路暨技術群執行副總饒仲華、企業暨國際事業群執行副總曾詩淵領軍前往，同時將在 IoT in GSMA Innovation City (Hall 4) 的 GSMA 展區中，展出「The Air We Breathe」將 IoT 運用在空氣品質預測的相關應用。

中華電預計由總經理謝繼茂、執行副總林國豐領軍參加 MWC，將展示 5G、SDN、企業應用及核心網路等研發成果；台灣大 (3045-TW) 預計由技術長揭朝華、商務長谷元宏前往；台灣之星則是總經理賴弦五、行銷事業部資深副總朱曉幸、網路事業部資深副總陳佐銘領軍參加。

MWC 將登場，吸引全球手機、電信、網通等業者齊聚，今年將聚焦人工智慧（AI）、5G、自動駕駛、物聯網 (IoT)、擴增實境 (AR)／虛擬實境 (VR) 等亮點；今年 MWC 預計將有 208 個國家、超過 2300 個廠商參展、10 萬名與會者參與。