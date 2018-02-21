VHQ近3年特效後製業務大增 收購木星時代營運後市看俏

影視特效製作商 VHQ-KY(4803-TW) 近 3 年中國電影特效後製業務大幅成長，近 3 年營業額成長達 83%，且在木星時代收購完成後，法人認為，其網路劇與電視劇的後製業務可望有樂觀的成長。

VHQ 近 3 年來特效後製業務大幅成長，日前還獲頒「2017 年德勤亞太高科技高成長 500 強（Deloitte AP Technology Fast 500 2017）」，目前在中國特效後製市場市占已達第一，除本業佈局外，VHQ 董事會通過將購買中國木星時代公司 7 成股權，現增基準日定為 3 月 16 日，預計本季完成收購計畫，將為獲利挹注強勁動能。

據悉，木星時代以劇本開發撰寫、創意策劃與前期規劃統包等業務為主，而 VHQ 是以影像後製特效與場景設計模擬見長，收購木星時代後將使 VHQ 跨足電視劇並增加電影後製業務，另一方面，未來 VHQ 將直接參與電影與電視劇的前期劇本構思及概念設計，並取得大部分作品的後製特效業務，提高後製特效業務量與訂單能見度。

VHQ 目前北京電影特效團隊共 450 人，今年預計中國影像後製團隊將擴張至 600 人，目前積極擴充北京後製與特效業務規模，2020 年可望再增加至千人的製作團隊，法人認為，今年隨股權收購案完成，其網路劇與電視劇的後製業務可望有樂觀的成長。

VHQ 從 2013 年進軍中國電影特效市場至今，已完成約 30 部電影特效與後製工程，包括 2017 年上映的《鮫珠傳》、《心理罪》與《三生三世 十里桃花》等知名電影。