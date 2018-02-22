盤前財經大事搶先讀2018年2月22日

今日操盤前瞻

新股掛牌：亞航

股東會：群翊

法說會：德麥、昇達科

美國上週初領失業救濟金人數、1 月領先指標

歐洲央行 (ECB) 上次會議紀錄

英國去年第 4 季經濟成長率



電信業參展 MWC 5G、IOT 應用是亮點

全球年度盛事 2018 世界行動通訊大會 (MWC 2018) 預計 2 月 26 日起一連 4 天在西班牙巴塞隆納舉行，每年都吸引台灣電信業者前往參展及取經，今年電信業焦點鎖定 5G、IOT、AI 等的應用，遠傳 (4904-TW) 昨 (21) 日宣布將展出空氣品質預測技術，根據在台北的預測結果，目前預測模型準確率可達 75-82%；中華電 (2412-TW) 也將展示 5G、SDN、企業應用等研發成果。閱讀全文...



嘉聯益把握新訂單翻身契機 物色購置 1.3 萬坪現有廠房

蘋果供應鏈軟板廠嘉聯益 (6153-TW) 把握軟板天線訂單翻身契機，在台急覓購置 1.3 萬坪現有廠房以供設備進駐，以趕上今年的手機市場旺季投產，該公司目前也在台灣北部地區積極物色購置合適的廠房進駐。閱讀全文...



Fed 會議記錄：僅二位決策官員擔憂經濟過熱

週三公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 1 月 30 至 31 日的會議記錄顯示，有幾位官員預期通貨膨脹今年將上升，但僅「二位」官員擔憂經濟可能過熱。該會議記錄亦顯示，Fed 官員並調高了通貨膨脹預期，他們說今年的核心個人消費支出物價指數，將較 12 月的上升 1.5% 明顯加快。閱讀全文...



2018 年 美國股市面臨的重大壓力：缺少新資金

根據 MarketWatch 分析報導，衡量股市供需的最終基礎，應是新資金。投資人若先賣出股票，再買進其他股票，對需求並不會造成正面衝擊，因為先前的銷售抵銷了後來的需求。亦即投資人並無法靠著炒作舊資金，推動股市上漲。這顯示新資金極具重要性。閱讀全文...



通膨來了！摩根大通看多原物料 尤其是金屬

繼高盛、花旗、「新債王」之後，摩根大通也看多大宗商品，稱原物料價格在經濟周期的後半部分通常表現良好。以史為鑑，當通膨達到 2% 並持續攀升之時，貴金屬和基本金屬都有最佳表現。閱讀全文...