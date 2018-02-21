AOI設備廠由田明暫停交易 市場指向新購併案

AOI 設備廠由田 (3455-TW) 由於將有重大事項待宣布，將於明 (22) 日暫停交易，市場則指向購併案有關，但該公司則不對此進行回應。

由田受惠兩岸面板廠擴廠潮，2017 年全年營收 28.06 億元創新高紀錄，同時，由田目前手上訂單數量爆滿，法人估計已超過 30 億元的水準，超越去年實際營收數。

由田已公布去年 12 月營收以 4.25 億元創新高，月增 18.09%，年增 13.57%，也推升第 4 季營收突破 10 億元，10.62 億元創新高，季增 74.98%，年增 9.5%，而去年全年營收 28.06 億元也創歷史新高，年增率 39.03%。

由田去年第 3 季財報營收為 6.07 億元，毛利率 40.64%，季增 3.13 個百分點，年減 8.45 個百分點，稅後純益 3585 萬元，季減 68.27%，年減 60.31%，每股純益為 0.58 元。由田前 3 季營收為 17.44 億元，毛利率為 39.64%，年減 8.27 個百分點，稅後純益 6203 萬元，年增 98%，每股純益為 1.01 元。

由田受惠面板業景氣佳，加上兩岸面板廠快速擴充高世代產線，LCD 檢測設備需求看俏，該公司主要客戶包含華佳彩、惠科、京東方、華星光與群創 (3481-TW) 等持續維持拉貨力道，推升營收成長，法人看好獲利金額將快速放大。