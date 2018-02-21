〈台股狗年開紅盤〉認購權證交投占比達87%創近期高 台勝科、大同買盤夯

台股狗年開紅盤日人氣強強滾，今 (21) 日量能放大至 1451 億元，終場大漲 293 點收在 10714 點，成功收復半年線位置，從權證市場來看，認購成交量占比創 2 月以來新高、達 87%，以大型權值股為成交主要標的，不過可留意到台勝科 (3532-TW)、大同 (2371-TW) 認購量創近期新高，並成為前 10 大熱門標的。

觀察今日認購成交最熱絡聚集在可成 (2474-TW)、環球晶 (6488-TW) 和聯發科 (2454)，均超過 5000 萬元的水準，且認購占比均超過 8 成，權王台積電 (2330-TW) 除了成交量持續穩在 4000 萬元之上，多方占比也回升近 10 個百分點至 67% 的水準。

半導體矽晶圓廠台勝科難得進入前 10 大熱門，人氣高居第 5 名，主要是因半導體矽晶圓缺貨，帶動價格持續上漲，使其股價今日一度攻上漲停，終場收漲 7.5%，激勵不少投資人透過權證進場搶短線行情。

台勝科 1 月合併 12.64 億元，再度改寫新高紀錄，由於今明年訂單能見度高，股價高檔回檔整理後，再度上攻。

若投資人看好其後市表現，有意先行布局，後續可留意台勝科日盛 7A 購 01(073529-TW)、台勝科富邦 79 購 01(072160-TW) 和台勝科玉山 79 購 01(072327-TW)，皆屬長天期近價平的權證，與現股連動性高。

台勝科相關權證。 資料來源：鉅亨網整理