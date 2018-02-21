狗年遇息魔 分析師：選股挑利率敏感度低類股

市場觀望美國聯準會 (Fed)1 月份的會議報告，尋找蛛絲馬跡預測往後的美國利率走勢。今年來美債殖利率急升，令全球股市震動，在美國又要減稅，又要大搞基建下，美國今年勢將要舉債逾 1 兆美元，打擊債券價格。

但投資界認為，股民仍可挑選一些利率敏感度低的股份，來避開升息壓力，包括昨 (20) 日逆市上漲的手機股、博弈股及醫藥股。

香港《文匯報》引述耀才證券研究部總監植耀輝表示，繼續看好手機股，因為手機股在這輪大跌市前已率先調整，這也使得資金首先吸納有關板塊。另外，手機股與利率關係並不大，基金要找尋股份停泊資金，手機股遂表現領跑一眾藍籌。

手機股中，他最看好舜宇 (2382-HK)，主因是舜宇產品包括車載鏡頭，未來可受惠人工智慧及無人車等發展，其次是該公司的千萬像素以上產品出貨量，佔比已超過 50%，這類產品的邊際利潤也較高。

舜宇光學股價

博弈股同屬利率敏感度低的類股，主要受惠於近年訪澳門旅客加快增長，賭收表現亦理想。今年農曆年酒店預訂幾近爆滿，市場料股價經歷近期回調後，目前估值具吸引力。德銀表示，金沙 (1928-HK) 將是旅客增加的最大受惠者，股價仍有 2 成潛在升幅。

金沙股價

事實上，澳門博彩收入已連升 18 個月，1 月賭收達 262.6 億澳門元，按年增長 36.4% 勝預期。展望 2 月，花旗料澳門 2 月賭收按年升 11%，撇除新年因素，該行估計今年首 2 月，澳門賭收合共按年升 23%。

不單賭收，澳門的酒店入住率也相當突出，據統計顯示，20 間最大型澳門酒店中，其中 14 間酒店在農曆年期間已經爆滿，當中年初三更有 19 間酒店的房間全被預訂，難怪令該板塊昨日跑贏大市。

醫藥股近月成為投資者新寵，利率敏感度也低，石藥 (1093-HK) 獲批推出新藥，股價造好，其他醫藥股如復星醫藥 (2196-HK)、中國生物製藥 (1177-HK) 等，近季的升幅達 10-20%。但表現也不及被「北水」熱炒的金斯瑞 (1548-HK)，該股近 3 個月勁升 150%。

石藥股價

至於半新股愛康醫療 (1789-HK) 及希瑪眼科 (3309-HK) 昨日也分別抽升 14% 至 35%，顯示市場對醫藥股的追捧。