台股盤前─狗來富年紅盤日行情 聚焦二大指標

台股 12 日農曆年封關終場上漲 49.34 點，收在 10421.09 點，成交值 1104.15 億元，未能站回五日均線，在台股封關期間，美股道瓊指數連 6 漲，不過昨 (20) 日大幅收低終結連續 6 天的漲勢，法人認為，封關期間美股展開反彈行情，亞股均維持上漲，有助今日台股開紅盤日收紅，不過，漲勢可能隨著昨日的國際股拉回而縮減，盤面聚焦在外資買賣超布局，以及新台幣走勢。

統計台股封關期間，美股那斯達克、費半、道瓊、S&P500 均上漲 4.3% 至 5.3% 間，香港恒生、日經 225、上證和南韓股市也呈現上漲態勢，同時，台積 ADR 封關期間漲 4.9%、蘋果股票上漲 10.2%，均為今日台股開紅盤打一劑強心針。

台股封關日三大法人合計賣超 197.75 億元，自營商由買轉賣，投信結束連 2 賣，而外資連 7 日賣超合計達 1033.47 億元。

不過，期貨方面三大法人同步偏多，外資加碼多單 77 口，淨部位多單回升到 42641 口；投信回補空單 989 口，淨部位空單來到 36895 口；自營商回補空單 1049 口，淨部位空單續降到 2392 口，合計三大法人加碼多單 2115 口，淨部位多單為 3354 口。

其中，外資在現貨維持減碼態勢，不過，期貨多單小幅加碼，顯然對後市不看淡。

美股方面，昨日道瓊工業平均指數收低 254.63 點或 1.01% 至 24964.75；Nasdaq 指數收低 5.16 點或 0.07% 至 7234.31；S&P500 指數收低 15.96 點或 0.58% 至 2716.26；費城半導體指數收高 23.21 點或 1.76% 至 1341.53。分析師認為，美股自本月初低點反彈後，遭遇技術性壓力。

農曆年後首場全球科技業盛事世界行動通訊大會 (MWC) 即將登場，全球手機、電信和網通等業者齊聚尬場，今年 MWC 主打人工智慧 (AI)、5G、自動駕駛、物聯網 (IoT)、擴增實境 (AR)/ 虛擬實境 (VR) 等五大亮點。

供應鏈傳出，中國最大智慧手機廠華為今年調整策略，將擴大採用旗下中國 IC 設計龍頭廠海思的手機晶片，台積電將成為大贏家，海後段封測協力廠矽品和京元電也將受惠。

不過，華為此舉意味對高通、聯發科的晶片採購量將縮減，再次為聯發科等業者營運增添變數。

即將接任台灣央行總裁一職的現任副總裁楊金龍表示，新春期間國際盤大致持穩，期望新的一年金融市場更加穩定。

整體來看，法人認為，美國維持升息腳步顯示美國景氣向上趨勢不變，美股還有上漲空間，再加上整體科技產業前景看好，台股後市不必看淡。