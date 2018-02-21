美股盤後─Walmart股價大跌10.2% 拖累道瓊大幅收低254點

Walmart 股價大幅下跌 10.2%，創 1988 年 1 月以來最大跌幅，且利率上升，拖累道瓊工業平均指數週二大幅收低 254 點，結束了連續六天的漲勢。

道瓊與 S&P 500 跌破了 50 日移動平均線 - 主要技術性關卡。



道瓊工業平均指數收低 254.63 點或 1.01% 至 24964.75。

Nasdaq 指數收低 5.16 點或 0.07% 至 7234.31。

S&P 500 指數收低 15.96 點或 0.58% 至 2716.26。

費城半導體指數收高 23.21 點或 1.76% 至 1341.53。

分析師說，股市自本月初低點反彈後，遭遇技術性壓力。

利率接近數年高點，亦為大盤帶來壓力。

美國 10 年期債券殖利率上升至 2.886%，上週更觸及 2014 年以來高點。2 年期債券殖利率則接近九年高點。

近來，利率上升使得華爾街謹慎，投資人擔憂通貨膨脹上升，可能促使聯準會 (Fed) 加速緊縮貨幣政策。

分析師說，中期至長期而言，利率上升將為股市擔憂，但不預期會終結這波多頭市場，預期財政振興措施終將使得多頭市場持續。

自 1 月 26 日至 2 月 8 日，S&P 500 回檔下跌達 10.2%，市值減少達 2.5 兆美元。上週五收盤為止，該指數市值反彈上漲 1.3 兆美元。

分析師說，上週股市自技術性超賣中反彈。此刻，股市自 1 月高點回檔 10%，被認為是多頭市場的正常回檔。

該分析師並指出，雖然經濟基本面顯示，回檔可能已經結束，但技術性指標仍顯示，股市仍可能再度測試近來低點。1 月，投資人過度樂觀，現在則轉為謹慎，但尚未見有恐懼的證據，恐懼才是股市低點出現的徵兆。

上週，S&P 500 創下自 2013 年以來，表現最佳的一週。但上週五，股市自高點下滑，美國政治發展帶來壓力。

上週五，美國特別檢察官 Mueller 起訴了 13 位俄羅斯公民與三家俄羅斯企業，指控他們不當干預 2016 年美國總統大選。

企業消息方面，Walmart 公布第四季每股獲利 1.33 美元，低於預估的 1.37 美元。該公司並公布電子商務營收下降 23%。