金管會送台股開工利多 顧立雄：今年將祭4大措施 建構更健康資本市場

台股今 (21) 日新春開紅盤，大漲超過 200 點，金管會主委顧立雄出席證券暨期貨業戊戌年新春團拜表示，金管會今年將推動研議多元上市櫃條件等 4 大措施，建構更健康的資本市場，今年目標希望 IPO 企業可達百家。

台股開紅盤大漲，顧立雄表示，台股過年休市期間，美股等國際主要股市大致是向上的，因此，台股今天表現不錯，期待漲勢持續到收盤。

不過，顧立雄也提醒，投資人要有風險意識，尤其今年不確定因素很高，整體經濟基本面不錯，且美國採取擴張性的財政政策，但在貨幣政策上，美國卻趨向緊縮，因此資本市場動盪難免，提醒投資人留意，並慎選個股。

顧立雄指出，台股在去年 5 月 23 日重新突破萬點後，至今仍維持萬點以上，且上市櫃公司新增 44 家，目前已達到 1651 家；且上市櫃公司去年共發放股利 1.34 兆元，創歷年新高，其中現金股利高達 1.27 兆元，顯示企業獲利回饋給投資人。

顧立雄表示，一個健康的資本市場，除將協助更多企業透過資本市場籌資以發展業務，促進經濟的成長，亦能使一般投資人得透過投資分享企業獲利的成果。

為了持續擴大資本市場規模並健全資本市場體質，顧立雄表示，金管會今年將推動三大措施，包括：第一，持續擴大資本市場規模，配合產業特性，研議多元上市櫃條件。第二，優化公司治理，包括擴大審計委員會設置、推動董監事選舉採提名制等。第三，推動新商品與新交易制度，金管會將研議今年開放券商發行結合債券與指數股票型基金（ETF）特色的指數型證券 ETN 等；第四，強化洗錢防制。



持續擴大資本市場規模部分，顧立雄表示，配合產業的特性，研議多元上市櫃條件，吸引不同營運規模的企業在臺上市櫃，金管會已督導證交所及櫃買中心規劃企業符合一定市值或淨值、營業收入、營業活動現金流入者，申請上市櫃可以不再強制規定獲利水準，希望今年首次公開發行 (IPO) 的企業家數可以達到百家。

優化公司治理部分，顧立雄表示，為進一步提升我國公司治理，金管會刻規劃新版公司治理藍圖 (計畫期間 2018 年至 2020 年)，重點措施包括增加公司治理評鑑質化指標及差異化因素、擴大審計委員會設置、推動設置公司治理人員、提高機構投資人電子投票使用率、推動董監事選舉採提名制，及提高上市櫃公司英文資訊揭露比率等。

至於推動新商品與新交易制度，顧立雄指出，為擴大證券商業務範圍及滿足投資人商品多元化之需求，金管會將研議開放證券商發行結合債券與指數股票型基金 (ETF) 特色之指數型證券 ETN，並將研修期貨交易法增訂店頭衍生性商品集中結算法源，並督導期交所建置國內店頭衍生性商品集中結算機制。

此外，為配合國家洗錢防制政策，顧立雄表示，金管會將擬訂相關監理措施，將洗錢防制融入日常監理，引導證券期貨從業人員充分瞭解洗錢風險並採取相關措施。