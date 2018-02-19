旺狗年歡喜旅遊走春去北中南美食景點大推薦

迎接喜氣洋洋的旺狗年到來，把握過年連假，走春、旅遊沒有想到好去處嗎？經濟部商業司特別規畫北、中、南特色餐廳，不管是台北西門町的貳拾陸巷 Somebody Cafe、台中的瓦御魯肉飯，還是台南的阿憨鹹粥，都可以讓民眾在狗年一邊體驗舌尖上的好滋味，一邊品味台灣美景的好故事。

把握春節連假最後幾天，來一趟美食之旅吧！若是在台北的民眾，不妨到位於流行指標西門町的貳拾陸巷 Somebody Cafe 坐坐，點上一份黃金格子吐司，熱壓過後格子吐司內含起司，不僅酥脆還牽長絲，讓新年好運長長久久，接著來到台北鐵道部，走過清朝古城門「北門」與台北郵局，沿著延平南路體驗撫台街洋樓、菊元百貨及彰化銀行的懷舊氛圍，再來到衡陽路上 30 年老店梅村日本料理，夾上一盤燉煮到晶瑩剔透的大根及吸滿鮮美湯汁的豆皮包，再餟飲一口柴魚高湯，把新年好彩頭通通包起來。



▲貳拾陸巷 Somebody Cafe 的美味餐點。（圖／台灣美食網提供）

來到中台灣，台中是必訪的城市。首先來到 2017 台灣滷肉飯節嚴選店家瓦御魯肉飯，走進餐廳便看到大紅燈籠高高掛，點上一碗滷汁濃郁、米飯彈牙的滷肉飯，口齒留香中感受到小吃的無限魅力，吃飽飯後可以漫步綠意盎然的城市綠廊草悟道，透過景觀設計與空間規畫舒適自在的享受生活藝術。



▲台中瓦御魯肉飯品嘗懷舊的好味道。（圖／台灣美食網提供）

來到台中絕對少不了傳統糕餅。百年老店陳允寶泉糕餅店的太陽餅，可以品嘗到麥芽糖與奶油混合的香味，吃完點心後可以再出發前往號稱台中文化寶藏的繼光街、七柒金工、第四信用合作社、台中市役所等地，體驗舊城魅力。



▲百年老店陳允寶泉糕餅店的太陽餅。（圖／台灣美食網提供）

南部的民眾不可以錯過文化及美食之都的台南。正宗古早味阿憨鹹粥以最有鮮味的虱目魚加上傳統泉州半粥式煮法，料多粥鮮，讓人無法抗拒一口接一口，吃飽後可以來到台南大天后宮周邊穿街走巷，尋香來到兩角銀冬瓜茶，嚴選來自雲林西螺等地 40 至 60 斤的青殼冬瓜，加上祖傳配方，一杯下肚精神全來了。

接著來到台南度小月擔仔麵，經典美食擔仔麵以特製肉燥與蝦湯等調味，被譽為府城經典料理，再由在地的導覽解說人員帶領下，漫步水仙宮、神農街、藥王廟、看西街教會及淺草西門商場等景點，民眾可以在旺狗年一開春就體驗各地美好滋味，也遊歷台灣美景好故事。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』