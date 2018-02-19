職棒三月中熱身 新球季賽程重北輕南

今年中華職棒將從 3 月 12 號開始熱身賽，例行賽 24 號在桃園球場開打，由中信兄弟象出戰桃猿 LAMIGO，今年因為富邦悍將確定將主場設在新莊，過去南部的代表球隊統一獅也只排了一半主場在台南，使得今年賽程超過一半都在北部的新莊、天母跟桃園三個球場，反映出南北發展不均衡的現象。

（陳楷報導）

在富邦確定選定新莊當球隊主場以後，正式確立了聯盟重北輕南的賽程，除了富邦 60 場都排在新莊以外，統一也排了五場，新莊賽程從去年的 42 場跳到 65 場，為今年職棒賽程最多的場地，LAMIGO 的桃園球場維持 60 場不變，台中洲際球場 51 場也比去年多了 10 場，台南 29 場跟去年 27 場只少兩場，但澄清湖因為球場整修，要到開季三個月後的六月 13 號才登場，比花蓮還要晚一個半月，場次也從 39 場暴減為 18 場。新竹跟斗六同樣也因為場地整修沒辦法排比賽，屏東只排了兩場熱身賽。

如果以球隊分，中信兄弟在台中洲際球場排了 51 場主場，另外九場在天母。中信、富邦跟桃猿都建立了明確的主場，只有統一相對分散，台南 29 場、澄清湖 18 場，新莊跟花蓮各五場、天母三場。

北部的新莊、桃園跟天母加起來佔了所有場次的五成七，而台南跟高雄只有 47 場，寫下過去 20 年來的新低，幾乎只有 2005 年的三分之一。