〈房產〉全台家庭擁車比重年年增 這縣市車位五年價增近50%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-04-15 12:30

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台灣家庭擁車比例年年增加，房仲業者統計內政部實價登錄，交易種類僅為 「車位」型態交易，2024 年六都中車位最貴的仍是台北市平均 201.8 萬元，最便宜的是台南市的 93.6 萬元，等於一個台北車位的錢，買兩個台南車位還有剩。台中市車位近五年漲幅高達 49.1%。

依交通部公路局資料，近五年全台汽車登記數量，從 2020 年的 819 萬輛提升至 2024 年的 868 萬輛，增加 5.9%，不過停車成本也越來越高。

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觀察近五年間，全台六都車位價格增幅最大的是台中市，一個車位從 2020 年的平均 75.5 萬元，上漲至 2024 年的 112.6 萬元，漲幅高達 49.1%，位居六都之冠；台南、高雄近五年分別也有 37.2% 與 38.1% 的漲勢，就連車位已經很貴的台北市，車位價格五年間也有 10% 的漲幅。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，台灣進入「少子卻多車」時代，更顯車位供給窘迫。各都蛋黃區早年開發時公寓華廈多，車位規劃不足，停車位供不應求。而台中因近年人口增加，但大眾運輸仍不如北台灣方便，使私家車的使用需求居高不下，所以近年建商大量推案時，也積極利用剩餘容積增設停車位，紓緩車位供給，使得新社區高價車位交易增加，也帶動車位漲幅。

目前全台最貴車位，出現在台北信義計畫區的豪宅，2024 年「首席公館」買家一次買下同層兩戶，共有 4 個車位要價 3700 萬元，換算平均一個車位就要 925 萬元，跟中南部小宅價格相當。

張旭嵐提醒，單獨購買車位要注意「是否具有獨立產權」。過去車位登記較複雜，有些舊大樓車位列為公設，住戶有使用權但沒有獨立產權，因此若轉售只能賣給同社區大樓住戶；若是獨立產權的車位雖可以買賣，也須了解是否有獨立出入口，社區住戶規約是否針對非住戶進入停車場的限制，避免使用上的困擾。