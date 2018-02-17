春節前神秘買家豪擲4億美元“抄底”比特幣

只要有資本市場，就有豪情萬丈“一把梭”的賭徒。但農歷新年交投冷淡，大概論誰也比不上這位豪擲4億美金all-in比特幣的神秘大佬。

比特幣地址為3Cbq7aT1tY8kMxWLbitaG7yT6bPbKChq64的神秘買家在2月9日至12日期間買入比特幣，使得其比特幣余額從55000枚增至超過96000枚。

這筆巨資投入，恰逢2018年年初比特幣價格自歷史高點“腰斬”之後的低點。隨著新的一年政府監管態度和交易所網絡安全問題陰雲彌補，包括比特幣在內的主要數字貨幣市值一度縮水逾50%，再加上全球股市在2月初經歷“黑色一星期”，大量投資者從數字貨幣市場出清套現，2月5日星期一盤中一度跌破6000美元大關。

不過在中國農歷春節當周（2月12-16日），比特幣迎來反彈，目前再次站上10000美元整數關口，較階段性低點回漲逾60%。“神秘買家”正是在這一波反彈開始前“抄底”入市的。

韓國青瓦台網站周三（2月14日）公布政策協調辦公室室長講話，稱韓國將重點提高數字貨幣交易透明度，而非禁止交易。自去年12月司法部長建議封殺數字貨幣交易所後，韓國政府首次做出協調一致的回應，為市場釋放了積極信號。

雖然這位豪擲4億美金的買家身份尚不明朗，但據MarketWatch援引業內人士稱，同樣有很多人在大跌出清之後在逢低加倉，幫助比特幣價格的回升。

360區塊鏈美國（360 Blockchain USA，與奇虎360無關）公司主席Jeff Koyen表示，“這頭4億美元巨鯨的消息在Telegram頻道（幣圈交易員常用的即時通訊工具）上已經傳開了，並衍生出了各式各樣的陰謀論。”

但是我還是願意相信，是比特幣在6000美元價位觸底之後，嗅到血腥味的華爾街資本又紛紛入局了。

不論這個比特幣地址的主人是誰，隨著比特幣價格再次站上10000美元大關，他離躋身十億美元身價的幣圈大佬只有一步之遙了。

本文來自華爾街見聞

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