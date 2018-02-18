誰會破壞全球股市反彈的「大好局面」？小心下周的聯準會

摘要：接下來的一周中，市場緊繃的弦將接受來自聯準會的多次「拉扯」：至少十一位聯準會官員或將公開發表講話，他們對於通膨的評論將成為市場最關心的「頭號事件」；此外，聯準會還將於台北時間周四公布 1 月份的 FOMC 會議紀要，周五公布 2018 年貨幣政策報告。此後的 2 月 28 日，聯準會新任主席鮑威爾還將出席國會聽證會。

美股市場經歷 2 月初的「大地震」之後，本周又迎來了 5 年以來最好的單周漲幅。而這一「大反彈」能否持續，可能還取決於未來一周聯準會的「大戲」如何上演。

接下來的一周中，市場緊繃的弦將接受來自聯準會的多次「拉扯」：至少十一位聯準會官員或將公開發表講話，他們對於通膨的評論將成為市場最關心的「頭號事件」；此外，聯準會還將於台北時間周四公布 1 月份的 FOMC 會議紀要，周五公布 2018 年貨幣政策報告。

此後的 2 月 28 日，聯準會新任主席鮑威爾還將出席國會聽證會。

如今，通膨已經成了全球市場「談虎色變」的關鍵詞，2 月初讓投資者心驚肉跳的閃崩、暴跌、震盪的根源可能都在於通膨。

此前，美股市場最初的一輪暴跌就是始於 2 月 2 日非農數據公布，當天數據顯示，美國 1 月平均每小時工資增長超預期，環比增加 0.3%，年增率增加 2.9%，創 2009 年 6 月以來最大增幅。

（圖片來自金融部落格 Zerohedge）

亮麗的薪資數據讓市場猜測聯準會會加快升息進程，因此觸發了此前連續上漲的美股那根已然繃緊的神經。

但薪資數據也有令人困惑的一面，美國 1 月經季調後的真實平均時薪環比跌 0.2%，真實平均周薪環比跌 0.8%，且僅比 2017 年 1 月年增率漲 0.4%。這與 1 月非農就業的薪資趨勢一致，當時就有分析師指出，時薪漲幅堅挺，但每周工時環比下跌，代表周薪漲幅不佳。

此外，本周三公布的美國 1 月通膨數據則顯示，1 月美國名義與核心 CPI 升幅均超預期，名義 CPI 月增漲 0.5%，年增率漲幅 2.1%；核心 CPI 月增漲 0.3%，年增率漲 1.8%。強勁的 1 月通膨數據，將給鮑威爾執掌下的聯準會提出難題，影響未來的升息路線圖的開展乃至政策前瞻導引。

值得注意的是，美國勞動部在公布 CPI 數據前對統計方法做了修正，涉及到智慧型手機和二手車的價格測量等，對過去五年的季調數據也有更改，可能製造了一些統計噪音。

摩根大通經濟學家 Daniel Silver 認為，如果把季調考慮在內，CPI 數據在最近幾個月看起來有些疲軟，但核心通膨復甦趨勢未變。

（圖片來自金融部落格 Zerohedge）

本月初的數輪美股暴跌之後，眾多華爾街大佬紛紛表達同一點擔憂，即：

開年伊始強勁的經濟表現和薪資的上漲預期，預示着通膨即將展開「復仇式」反彈，可能迫使剛剛執掌聯準會不到一個月的鮑威爾加快提高政策利率的步伐。

聯準會將於 3 月 20-21 日召開新一次 FOMC 議息會議，1 月會議結束後各方都預計 3 月升息是「板上釘釘」。

2 月 13 日本周二，克利夫蘭 Fed 分行主席 Loretta Mester 曾表示，過去十天美股的震盪遠沒有大到傷害美國經濟的地步，通膨率將在未來一兩年升向聯儲目標水平 2%。她支持聯準會保持今明兩年循序漸進升息，以類似去年升息 0.75 個百分點的那種步伐行動。這將有助於在避免經濟過熱和防範金融穩定風險累積之間取得平衡。她還說：

「當然，這只是我目前對貨幣政策的看法。如果經濟增長出席上行的風險，我們可能需要讓（升息）路徑變陡一點，如果通膨意外下行，我們可能需要慢一點。」

紐約 Fed 分行主席 Dudley 也在上周五提到，近日的股市下跌不影響經濟展望，當前的下跌還不足以引起聯儲官員的擔憂。他還稱，若經濟前景改善，2018 年有可能升息四次。

達拉斯 Fed 分行主席 Kaplan 在置評上周一標普大跌時稱，他認為這基本上是一個市場事件，不會對經濟產生影響。今年美國經濟將增長強勁，正處於或接近充分就業，他仍然預計今年會有三次升息。

『新聞來源／華爾街見聞』