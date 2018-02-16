過好年也要防詐騙NCC五招教你遠離詐騙集團

國家通訊傳播委員會為協助警調單位遏止歹徒利用電信工具從事詐騙，多次密集召開會議邀集警政單位及電信業者，針對電信詐騙之技術手法研析防制對策，並督導電信業者配合警政單位採取防制措施，積極協助防制電信詐騙保障民眾財產。

NCC 指出，詐騙集團橫行世界各地，慣常假冒檢警、公民營機關構職員或親朋好友各種身分，再利用人性弱點進行詐騙，屢屢造成受害者損失巨額財產。依警政署刑事警察局資料，近兩年詐騙案件，以解除分期付款詐欺案件最為嚴重，詐欺集團先竊取網路交易個資，再以電話全程指示被害人到 ATM 操作匯款。

為防制歹徒進行詐騙，NCC 呼籲民眾應加強注意以下事項，避免遭受詐騙造成財產損失：

一、依內政部警政署刑事警察局資料顯示，網路購物超過 7 成以上的私下交易有可能是詐騙，可至內政部警政署刑事警察局 165 搜尋相關訊息：

（一）165 官網 http://www.165.gov.tw/

（二）165 臉書 https://www.facebook.com/165bear/

（三）165 APP http://www.cib.gov.tw/home/qrcode/

二、避免 LINE 帳號遭盜 (冒) 用，勿將 4 位數認證碼告知他人；接獲親友傳訊息借款，請當面或電話再次確認，以免受騙。

三、避免於網路或 LINE 上提供個人資料、接受別人要求以手機「代收」驗證碼簡訊、替他人用手機「代發」驗證碼簡訊、或點入不明連結網址致使手機中毒。

四、網購交易資料易外洩，假冒商家謊稱「誤設分期付款」，假冒郵局、銀行人員要求提款機操作解除設定或購買遊戲點數，多屬詐騙行為。

五、歹徒經常假冒電信公司催收欠費、假冒醫療單位停用健保卡、假冒檢警監管存款、假冒檢警電話詢問筆錄等等手法進行詐騙，請提高警覺小心查證，同時提醒年長親友留意詐騙手法。如有疑問者，可向刑事警察局 165 反詐騙專線詢問。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』