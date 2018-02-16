北港朝天宮萬人守歲領取福袋求平安

熱鬧的除夕夜，雲林北港朝天宮跨年晚會，吸引近萬名信眾一起守歲迎新，領取可抽取「黃金媽祖」的福袋。不同於其它廟宇爭搶頭香，北港朝天宮強調，信眾新春到廟裡參拜祈福，所插的第一柱香都是頭香。北港年節期間還有北港燈節，邀請民眾一起到北港朝天宮參拜祈福，一路熱鬧到元宵。（龐清廉報導）

雲林縣北港朝天宮是國定古蹟，去年配合在雲林舉辦的台灣燈會斥資千萬元打造的璀燦光雕，在新春年節期間再度照耀，凸顯朝天宮歷史建築文化之美，讓許多信眾驚艷，爭相拍照與美景合影。

熱鬧的跨年晚會在廟前登場，還有獎品豐富的摸彩活動，吸引近萬名信眾一起守歲迎新，連帶的週邊市集店家也都受惠，廟前大街上的大小商店擠滿採購人潮，業績比平日增加了二到三倍。

不同於其它宮廟，北港朝天宮開廟門後，並沒有所謂的搶頭香活動，朝天宮蔡董事長強調，每位信眾新春期間到廟裡參拜祈福，所插的第一柱香都是頭香，不用爭搶頭香一樣能獲得媽祖庇佑，得到一年好運和平安。

朝天宮並廣發福袋，今年共發出五千個。每個福袋都有編號，民眾保存一年，就有機會在明年元宵節成為十二尊黃金媽祖的幸運得主之一。朝天宮蔡董事長強調，舉辦黃金媽祖抽獎八年來，每年領走的大約只有三分之一，也就是說有三分之二的得主不知道自己中獎了，因此籲請大家務必準時對獎，千萬不要錯失媽祖的福蔭。

新春期間到北港朝天宮參拜除了除夕跨年聯歡晚會，還可觀看北港燈節美麗的花燈。另外，農曆元月十四日元宵節前一天晚上還有禮讚媽祖慶元宵晚會，由名主持人徐乃麟主持，還有許多知名藝人表演，邀大家一起到北港歡樂過新年。