去年電腦彩券平均中獎率27%這星座、生肖最易中大獎

台灣彩券公司今（2018）年電腦彩券春節加碼總獎金達 8 億元，許多人也會趁年節期間買張彩券試手氣，而根據台灣彩券公司統計，去年最旺的高額中獎人生肖是蛇，星座以處女座最多，血型則 O 型最有偏財運。

根據台灣彩券公司統計，去年電腦彩券銷售總額 601.77 億元，總投注張數 4.88 億張，平均每人購買金額 3061 元，而全年總獎金 342.32 億元，總中獎注數 1.33 億注，其中有 1 注獎金是 10 億元以上，19 注獎金是在在 1 億至 10 億元，1000 萬至 1 億元則有 41 注，500 萬至 1000 萬元則有 321 注，平均中獎率 27.3%（全年中獎注數除以全年銷售張數）。

不過，大家最好奇的還是什麼樣的人最易中獎？財運最旺？台灣彩券公司統計 500 萬元以上高額中獎人發現，去年威力彩屬鼠、蛇及雞較易中大獎，屬猴則易中大樂透，大福彩及今彩 539 高額中獎人則以屬馬最多，而今彩 539 則以屬龍較易中大獎，刮刮樂則是屬馬最旺。



▲年度最旺及最多人中獎的生肖比較表。（圖／台灣彩券公司提供）

若就星座來看，去年威力彩高額中獎人以牡羊、獅子及魔羯座最多，大樂透則以處女座及雙魚座最旺，大福彩及今彩 539 以魔羯及射手座最多，而刮刮樂以金牛及處女座中獎人數最多。



▲年度最旺及最多人中獎的星座比較表。（圖／台灣彩券公司提供）

就血型觀察，除大福彩高額中獎人以 AB 型最多之外，其餘威力彩、大樂透、今彩 539 及刮刮樂都是以 O 型最易中大獎。



▲年度最旺及最多人中獎的血型比較表。（圖／台灣彩券公司提供）

至於什麼時候買彩券最易中頭獎？根據台灣彩券公司統計，威力彩、大樂透及今彩 539 都是以酉時投注最多人，大福彩則是巳時最易中大獎。



▲年度最旺及最多頭獎彩券售出時間比較表。（圖／台灣彩券公司提供）

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