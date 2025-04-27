〈熱門股〉汎瑋雙題材加持周漲13.49% 股價站上月線

鉅亨網記者黃皓宸 2025-04-27 09:45

‌



電子機能材料廠汎瑋材料 (6967-TW) 為維護股東權益及穩定市場信心，本周一 (21 日) 起執行庫藏股購買，加上 3 月營收來到 1.11 億元、月增率近 3 成，首季營收也來到 2.95 億元、年增 0.65％，在營收、庫藏股雙利多加持下，本周股價漲幅 13.49%。

汎瑋執行庫藏股期間為 4 月 21 日至 6 月 20 日止，預計購入庫藏股轉讓股份予員工，預計買回 500 張股票，總金額上限為新台幣 5.17 億元，受此激勵，汎瑋股價無畏大盤本周前 2 個交易日重挫，連續 2 天逆勢漲停，周漲 13.49%、收 48.8 元，股價成功站上月線。

‌



為瞄準 AI 未來發展，汎瑋今年將投入 4,000 萬元持股 40％在泰國設新廠，與合作夥伴上、下游整合，全案預計在第 4 季逐步加入量產，對公司未來營運，將帶來正面挹注，搭配馬來西亞營運據點擴展、越南廠優化，降低地緣政治對公司營運的衝擊。

汎瑋表示，隨著 AI 運算需求不斷成長，加上蘋果與 OpenAI 等科技巨頭擴大投資，強化 AI 基礎設施，帶動 AI 伺服器供應鏈快速發展，將以「三箭齊發」的策略，持續在新產能、新客戶開發及利基型市場拓展上取得突破，積極開發符合市場需求的新產品，有助於未來毛利率與獲利的提升。