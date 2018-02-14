逃離債市！基金經理持債比創二十年新低

摘要：美銀美林新近調查顯示，受訪基金經理配置債券的比重為凈低配 60%。這意味著，基金經理大幅減持債券，債券投資組合占比創二十年調查有記錄來新低。此前分析人士稱，債市低迷和美股回調不無關係。

上周美股暴跌、美債殖利率激增，而最讓基金經理避之唯恐不及的還是債券。

美銀美林新近公布的本月調查顯示，受訪基金經理配置債券的比重為凈低配 60%。這意味著，基金經理大幅降低債券持倉，債券投資組合占比創調查二十年記錄以來新低。

這項調查的受訪者合計管理資產規模 5750 億美元。美銀美林首席投資策略師 Michael Hartnett 指出，60% 的受訪者稱，通膨和整個債市面臨的困境對上周跨資產的崩盤構成最大的威脅。

調查還顯示，在逃離債市的同時，基金經理並未投入股市懷抱。股票配置比重為凈低配 43%，股票比重較上月調查猛降 12 個百分點，為兩年來最大降幅。持現則是較上月增長 0.3 個百分點至 4.7%。

不過，基金經理對美股反彈仍有信心。預計牛市可能在標普 500 漲到 3100 點時達到巔峰，這相當於較本周二收盤漲約 17%。

以上是在經歷了上周美股重挫、美債繼續今年初殖利率高漲勢頭後的調查結果。

華爾街見聞此前提到，高盛全球股票交易部門的負責人之一 Brian LevineLevine 認為，債券市場的低迷和美國股市的回調不無關係：

「在我看來，標普 500 沖至歷史最高點的那天美國十年期公債殖利率沖至四年來最高點絕非巧合。在股票遭遇拋售潮時，債券卻沒有反彈，這意味著多年來的股票牛市出現了根本性變化。」

今年開年後，美國 10 年期公債殖利率連連走高，新老債王頻頻發聲，警告債市不景氣或將拖累股市。

老「債王」葛洛斯則在美債殖利率升破 2.5% 時就宣布，債券熊市得到了確認。新「債王」 Gundlach 認為， 如果美國 10 年期公債殖利率達到 2.63%，將會給美國股市帶來負面影響。



而本周一，美國 10 年期公債殖利率一度漲至 2.902%，創四年新高。



法興策略師 Brigitte Richard-Hidden 預計，利率債已步入熊市，十年期美債殖利率將在年底升至 3%，債市和股市會進一步下跌，企業債和新興市場債市將全面承壓。

他認為，從現在起到夏季，最重要是保住本金。他建議採取防禦性倉位，持有中短期債券、通膨掛鈎債券，以及日本公債的部位。

本周二 10 年期美國公債殖利率走低，截至發文，處於 2.85% 下方。

『新聞來源／華爾街見聞』