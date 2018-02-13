高盛：Fed緊縮政策加快 10年期美債殖利率將升破3.5%

高盛資產管理公司認為，隨著美國聯準會緊縮貨幣政策步伐加快，10 年期美債殖利率可能在未來 6 個月內升破 3.5%。另一方面，紐約 Fed 主席指出，若經濟前景持續進步，Fed 今年可能進行多達 4 次的升息。

高盛亞太區固定收益負責人 Philip Moffitt 表示，聯準會今年可能會升息 4 次，與市場預測的 3 次不同，他表示，隨著聯準會縮表的政策，美債殖利率也會上升。

十年期美債殖利率日線走勢圖 (近一年以來表現)

Moffitt 表示：「隨著 QE 在今年和明年逐漸減少，我們的 (債券) 存續期間將會大幅縮短，這將使殖利率有上升的壓力，我認為 3.5% 不是一個非常誇張的預測。」

10 年期美債殖利率在周一 (12 日) 上升至 4 年新高的 2.89%，由於通膨有加速的跡象，而市場對於新聯準會主席 Jerome Powell 的貨幣緊縮政策步調感到不確定性，攀升的美債殖利率，使投資者重新評估股票的價值，為上週股市拋售的原因之一。

10 年期美債殖利率持續攀升

紐約聯準會主席 William Dudley 上週表示，聯準會官員預測今年將升息 3 次，但如果經濟前景依然樂觀，升息 4 次也是有可能的。

據《彭博社》調查，分析師對 10 年期美債殖利率的預測中值顯示，在 9 月底前會升至 2.95%，分析師認為，在 2020 年的第二個季度殖利率才會升至 3.5%。

Moffitt 表示，儘管養老基金可能會尋求更長期的債券以延長債券平均到期，但隨著聯準會下修債券持有量，殖利率仍將上漲。

衡量 10 年期美債殖利率波動率的 TYVIX 指數，在上週躍升至 4 月以來的最高點。2 月 2 日的報告顯示，勞工在 1 月的平均每小時收入，正以 2009 年來，最快的速度成長中，引發投資者擔憂聯準會將會有更積極對抗通膨的政策。

Moffitt 認為，未來兩個季度殖利率可能會上升至 3％-3.50％之間。他說：「我們的投資組合的部位是這樣，我們會放空美債，以嘗試利用殖利率上升的優勢。」