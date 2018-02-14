美股盤後─連三天上漲 持續自回檔修正走勢中反彈

主要指數持續自上週回檔修正走勢中反彈，美國股市週二連續第三天上漲。股市早場下跌，投資人持續消化近來大幅震盪的衝擊，而後則反彈走高。道瓊指數盤中一度下跌達 180 點，終場仍小幅收高。

道瓊工業平均指數收高 39.18 點或 0.16% 至 24640.45。

Nasdaq 指數收高 31.55 點或 0.45% 至 7013.51。

S&P 500 指數收高 6.94 點或 0.26% 至 2662.94。

費城半導體指數收低 0.64 點或 0.05% 至 1278.51。

近來利率大幅上升，華爾街感到緊張。通貨膨脹擔憂促使投資人預期聯準會 (Fed) 緊縮貨幣政策速度將快過預期。此一擔憂反應在美銀美林公司的調查報告上。該報告顯示，專業投資人的債券投資組合降到了 20 年低點。

分析師說，1 月 26 日股市創新高點，已有技術性超買，後一週，經濟數據顯示工資成長，引發了通貨膨脹擔憂，股市下跌。

週一，10 年期債券殖利率上升至四年高點。週二報 2.831%，少有變動，投資人等待通貨膨脹數據。週三，美國將公布 1 月消費者物價指數 (CPI)。

分析師說，週三的 CPI 報告將是十年來最重要的 CPI 報告。通貨膨脹上升，已成了股市多年漲勢的最大風險。

由於擔憂通貨膨脹及利率上升，美國股市近來大幅震盪。過去八個交易日，S&P 500 有六天變動幅度逾 1%。去年，該指數僅有八天，變動幅度逾 1%。

分析師說，股市依舊波動震盪。但隨著緊張消退，經理人將樂於重返股市。昨日股市便反應了初生的信心。